El Papa León XIV (Robert Prevost) protagonizó este martes un fuerte cruce dialéctico con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, marcando un punto de máxima tensión en la relación entre el Vaticano y Washington. Desde Argelia, en el marco de su visita oficial al continente africano, el pontífice fue tajante: "Dios no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios".

Las declaraciones del Papa surgieron durante la segunda jornada de su gira, mientras visitaba un centro para ancianos en Annaba, cerca de las históricas ruinas de Hipona. Allí, León XIV aseguró que el corazón de la divinidad acompaña a "los pequeños y los humildes", en una respuesta directa a las críticas de Trump, quien el lunes lo había calificado de "débil" y "terrible en política exterior".

Un mensaje contra la guerra y la prepotencia

El sucesor de Pedro enfatizó que el corazón de Dios se encuentra actualmente "desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras". En un discurso cargado de contenido político y espiritual, señaló que el Reino de Dios se construye mediante el amor y el diálogo, posicionándose en la vereda opuesta a las posturas de confrontación que emanan de la Casa Blanca.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del Evangelio”, disparó el Papa, quien ya desde el avión que lo trasladaba a África había manifestado que no teme a la administración Trump y que mantendrá firme su voz contra los conflictos bélicos que asolan al mundo.

El sendero de la paz y el juego político de Trump

En su alocución, León XIV instó a las potencias mundiales a retomar el "sendero de la paz" a través de organismos como las Naciones Unidas o mecanismos de mediación internacional. Según el pontífice, la soberbia política es el principal obstáculo para alcanzar la estabilidad global que tanto se necesita.

Por su parte, el mandatario estadounidense no se quedó callado e intentó golpear el entorno personal del Papa a través de sus redes sociales. Trump mencionó el apoyo político que recibe de Louis Prevost, hermano del pontífice, intentando generar una grieta familiar que debilite la autoridad moral del jefe de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde Argelia, León XIV parece haber dejado claro que su agenda de paz está por encima de las provocaciones mediáticas.