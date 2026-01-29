El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) activó un procedimiento previsto en el marco regulatorio del servicio eléctrico de San Juan, al convocar a un Concurso Público Internacional vinculado al paquete accionario de Naturgy San Juan S.A. Se trata de una instancia obligatoria establecida en el Contrato de Concesión y no de una decisión de venta ni de una salida del grupo del negocio eléctrico en la provincia.

Desde la propia empresa y desde el ámbito regulatorio aclararon que Naturgy San Juan no está a la venta y que el grupo no tiene intención de retirarse de la concesión. El proceso iniciado responde exclusivamente a lo que marca el contrato vigente y debe cumplirse al finalizar determinados plazos de gestión, independientemente de la voluntad del operador actual.

Cómo funciona el esquema de concesión

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, el plazo del servicio eléctrico se organiza en Períodos de Gestión sucesivos. Los dos primeros tienen una duración de 15 años cada uno, mientras que los dos siguientes se extienden por 10 años. Al finalizar cada uno de estos períodos, el EPRE está obligado a convocar a un Concurso Público Internacional para la eventual venta del paquete accionario mayoritario de la distribuidora.

Ese paquete accionario mayoritario equivale al 51% de las acciones de la empresa. Sin embargo, la convocatoria al concurso no implica de manera automática que la operación se concrete, ni que el actual concesionario deba abandonar el servicio.

Este año culmina precisamente el segundo período de gestión de 15 años, lo que activa el cumplimiento formal de esta etapa prevista en el contrato.

La relación con la revisión tarifaria

El inicio de este proceso es concomitante con la finalización de la Revisión Tarifaria Ordinaria. En ese marco, el EPRE ya definió el Régimen Tarifario y el Cuadro Tarifario que regirán durante los primeros cinco años del nuevo período de gestión, correspondiente al ciclo 2026–2031.

La definición previa de las tarifas es un paso clave del esquema regulatorio, ya que otorga previsibilidad tanto al operador actual como a cualquier eventual interesado que participe del concurso. En ese sentido, el procedimiento busca ordenar institucionalmente el inicio de una nueva etapa del contrato, sin alterar la continuidad del servicio.

Qué implica —y qué no— para los usuarios

Para los usuarios del servicio eléctrico, este proceso no implica cambios inmediatos ni en la prestación ni en la empresa que opera la red. Naturgy San Juan continúa siendo la distribuidora del servicio y mantiene todas sus obligaciones en materia de calidad, atención al cliente, inversiones y operación.

El EPRE conserva su rol de control y fiscalización, garantizando que se cumplan las condiciones contractuales y regulatorias vigentes. Cualquier eventual cambio futuro deberá respetar ese marco y no afecta la continuidad del suministro eléctrico en la provincia.

Un procedimiento administrativo previsto por ley

La convocatoria al concurso forma parte de un esquema institucional que busca asegurar reglas claras, transparencia y previsibilidad en la gestión de un servicio público esencial. No se trata de una decisión política coyuntural ni de una señal de retiro de la empresa concesionaria, sino del cumplimiento estricto de lo establecido en el contrato.

El propio EPRE dejó asentado que la resolución que habilita este procedimiento agota la vía administrativa, quedando abiertas las instancias judiciales correspondientes en caso de que existan objeciones.

De este modo, San Juan avanza en una nueva etapa del contrato de concesión del servicio eléctrico, con tarifas ya definidas y con los mecanismos regulatorios activados, pero con la continuidad de Naturgy San Juan garantizada y sin que exista, al día de hoy, una venta decidida de la empresa.