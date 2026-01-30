Las fuertes tormentas que afectaron este viernes al Gran Mendoza generaron una situación de alto riesgo en el puente de la Ruta Nacional 40, a la altura de Anchoris. La crecida repentina del agua arrastró una topadora que se encontraba trabajando en la zona y dejó a un operario colgando de una cuerda para no ser llevado por la corriente.

El hecho ocurrió durante el intenso temporal que se registró en distintos puntos del área metropolitana, con lluvias torrenciales y caída de granizo en varios departamentos. Según relataron testigos, el caudal avanzó con fuerza sobre la traza nacional y sorprendió a los trabajadores que realizaban tareas en el lugar.

En medio de la emergencia, los compañeros del operario reaccionaron rápidamente y lograron arrojarle una cuerda, a la que el hombre se aferró mientras el agua continuaba arrastrando la maquinaria. En paralelo, otro trabajador permanecía sobre la topadora, a la espera de asistencia.

El rescate se concretó pasadas las 16.30, con la intervención de los equipos de emergencia que llegaron hasta el puente para asegurar la zona y asistir a los trabajadores. No se informó oficialmente sobre personas heridas.

Las imágenes del episodio se difundieron a través de redes sociales y muestran el momento exacto en que el agua se lleva la topadora, mientras el operario queda suspendido en medio de la tormenta, reflejando la magnitud del temporal que impactó en la región.