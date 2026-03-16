Sean Penn se ha unido al exclusivo grupo de actores con tres Premios Oscar en su haber, alcanzando la marca de Jack Nicholson y Daniel Day Lewis. El galardón de 2026, otorgado por su papel del coronel Steven J. Lockjaw en la película Una batalla tras otra, lo reconoce como Mejor actor de reparto bajo la dirección de Paul Thomas Anderson.

A pesar de la hazaña histórica, el intérprete no acudió a la gala, lo que motivó a Kieran Culkin —encargado de presentar el premio— a mostrar la tarjeta ganadora a cámara y bromear con la posibilidad de quedarse con la estatuilla ante la ausencia del actor.

Con una trayectoria iniciada como cadete en Taps, más allá del honor, Penn heredó la vocación artística de sus padres, Leo Penn y Eileen Ryan. Sus triunfos anteriores incluyen el papel de un padre mafioso en Mystic River y la interpretación del activista Harvey Milk en Mi nombre es Harvey Milk.

Resulta paradójico que este tercer reconocimiento llegue por encarnar a un supremacista blanco, un rol opuesto a su conocido compromiso político y social, que lo ha llevado a criticar la Guerra de Irak, apoyar a Hugo Chávez y reunirse con Volodímir Zelenski.

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Sobre la naturaleza de su oficio, Penn ya había declarado tras su segundo Oscar en 2009: “Si hay algo que los actores saben, aparte de que no había armas de destrucción masiva, es que no existe el mejor en la actuación”. Debido a su inasistencia este año, el trofeo deberá serle entregado en un momento posterior.