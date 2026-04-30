Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en una pileta de un centro terapéutico en Ingeniero Maschwitz. Su papá, Ignacio, contó que tenía dificultades motrices y apuntó contra el personal del lugar por no supervisarla.

Todo pasó el sábado en el centro educativo y terapéutico AUPA, ubicado sobre la calle Mendoza al 130. La víctima fue identificada como Renata Victoria Aris Fajka. La nena asistía a un centro terapéutico para personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) en el que realizaban diferentes tareas recreativas, entre las cuales se encontraba la pileta.

De acuerdo con su testimonio, la falta de control y acompañamiento por parte de los profesionales fue determinante. “La dejaron sola”, afirmó, al cuestionar el accionar del personal del lugar.

Tras el episodio, la joven fue asistida, pero no logró ser reanimada. La situación activó una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el hecho y si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

La causa busca establecer las responsabilidades del centro y de los profesionales intervinientes, mientras se analizan las condiciones en las que se desarrollaba la actividad y el nivel de supervisión exigido.