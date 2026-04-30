Jueves 30 de Abril
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Departamentales > Día feriado

Así funcionarán los servicios en Capital por el Día del Trabajador

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el esquema de funcionamiento durante el feriado. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Cómo funcionaran los servicios durante el feriado en la capital sanjuanina. (Archivo)

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a cargo de Susana Laciar, informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante el jueves 1 de mayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajador.

Desde el municipio indicaron que se garantizará la continuidad de los servicios esenciales, con distintos esquemas de guardias para asegurar la atención y el acompañamiento a los vecinos durante la jornada.

En cuanto a los servicios fúnebres, se mantendrán con guardia normal, mientras que el Cementerio Municipal permanecerá abierto en horario corrido, de 8hs a 19hs.

Por otro lado, no habrá actividad en la Feria y Mercado de Abasto ni en el sistema ECO-SEM, por lo que no se cobrará estacionamiento medido durante el feriado.

En materia de control urbano, los Monitores Urbanos y el servicio de grúa y playa de remoción funcionarán con guardias mínimas.

Respecto a la limpieza, no habrá recolección de residuos durante el 1 de mayo, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura ese día.

Finalmente, el Servicio de Emergencia Municipal operará con guardias pasivas, atendiendo situaciones que requieran intervención durante el feriado.

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