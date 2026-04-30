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Así funcionarán los servicios en Capital por el Día del Trabajador
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a cargo de Susana Laciar, informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante el jueves 1 de mayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajador.
Desde el municipio indicaron que se garantizará la continuidad de los servicios esenciales, con distintos esquemas de guardias para asegurar la atención y el acompañamiento a los vecinos durante la jornada.
En cuanto a los servicios fúnebres, se mantendrán con guardia normal, mientras que el Cementerio Municipal permanecerá abierto en horario corrido, de 8hs a 19hs.
Por otro lado, no habrá actividad en la Feria y Mercado de Abasto ni en el sistema ECO-SEM, por lo que no se cobrará estacionamiento medido durante el feriado.
En materia de control urbano, los Monitores Urbanos y el servicio de grúa y playa de remoción funcionarán con guardias mínimas.
Respecto a la limpieza, no habrá recolección de residuos durante el 1 de mayo, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura ese día.
Finalmente, el Servicio de Emergencia Municipal operará con guardias pasivas, atendiendo situaciones que requieran intervención durante el feriado.