La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a cargo de Susana Laciar, informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante el jueves 1 de mayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajador.

Desde el municipio indicaron que se garantizará la continuidad de los servicios esenciales, con distintos esquemas de guardias para asegurar la atención y el acompañamiento a los vecinos durante la jornada.

En cuanto a los servicios fúnebres, se mantendrán con guardia normal, mientras que el Cementerio Municipal permanecerá abierto en horario corrido, de 8hs a 19hs.

Por otro lado, no habrá actividad en la Feria y Mercado de Abasto ni en el sistema ECO-SEM, por lo que no se cobrará estacionamiento medido durante el feriado.

En materia de control urbano, los Monitores Urbanos y el servicio de grúa y playa de remoción funcionarán con guardias mínimas.

Respecto a la limpieza, no habrá recolección de residuos durante el 1 de mayo, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura ese día.

Finalmente, el Servicio de Emergencia Municipal operará con guardias pasivas, atendiendo situaciones que requieran intervención durante el feriado.