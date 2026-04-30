María Belén Ludueña y Jorge Macri fueron papás: la primera foto de su bebé

El sueño de María Belén Ludueña finalmente se hizo realidad este jueves 30 de abril con el nacimiento de Vito. El primer hijo de la periodista y Jorge Macri llegó al mundo mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi, apenas unos días después de que ella celebrara sus 40 años. Para la pareja, este momento representa la culminación de un camino marcado por la perseverancia y el amor, luego de una búsqueda que la propia conductora describió como larga y dolorosa, involucrando diversos tratamientos de fertilidad.

Horas antes de la intervención, la emoción ya se palpaba en el entorno de los flamantes padres. Belén compartió su sentir con sus seguidores a través de una selfie frente al espejo donde expresó su gratitud diciendo "Chau panza, te voy a extrañar. Gracias virgencita por este embarazo privilegiado". También publicó una imagen junto al Jefe de Gobierno Porteño con el texto "Última foto de dos", anticipando el cambio de vida que estaban por experimentar.

Tras el nacimiento, la felicidad se trasladó a las redes sociales, donde la conductora presentó el rostro del bebé. En su posteo, escribió "Bienvenido Vito. Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. Muchas gracias a todos por el cariño". El nombre elegido por Ludueña no fue al azar, ya que guarda un significado profundo ligado a la vida y la protección.

La historia de esta familia comenzó en 2018, cuando un flechazo inmediato durante una entrevista periodística dio inicio a un romance que se selló con una boda cuatro años después. Hoy, ese vínculo suma un nuevo integrante que llega como el mejor regalo posible para la periodista y el funcionario.