Un incendio de gran magnitud en un edificio del microcentro porteño dejó al menos diez personas heridas y un hombre detenido, acusado de haber iniciado el fuego de manera intencional.

El hecho ocurrió en una torre de 24 pisos ubicada en avenida Corrientes y Paraná, en el barrio de San Nicolás, donde las llamas se habrían originado en un departamento y generaron momentos de tensión entre los vecinos.

Ante la emergencia, tres dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y evacuaron a unas 25 personas, mientras el SAME asistió a diez afectados, entre ellos ocho adultos y dos menores, todos con cuadros de inhalación de humo.

Dos mujeres policías debieron ser trasladadas al Hospital Ramos Mejía por una intoxicación más severa, mientras que el resto de los heridos fue atendido en el lugar con oxígeno.

El operativo incluyó un importante despliegue de emergencia y el corte total del tránsito en la zona, lo que complicó la circulación en el centro porteño durante varias horas.

Según la investigación preliminar, el incendio no habría sido accidental. Testimonios indican que un hombre habría provocado el fuego en su propio departamento tras una discusión con su pareja.

El sospechoso fue detenido en el lugar y se constató que tenía una tobillera electrónica por una causa previa. Quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias para determinar responsabilidades.