Gimena Accardi confirmó a su nuevo novio y estalló el escándalo

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de un viaje íntimo a la Costa Argentina junto a Seven Kayne. El trapero, con quien trabajó en la serie erótica TILF, aparece en el video disfrutando de la pileta y tocando la guitarra mientras ella se muestra sonriente en la playa y bailando en una terraza. Estas postales llegan en un momento particular para la actriz, quien recientemente se separó de Nico Vázquez tras casi dos décadas de relación.

Durante una charla en Las Chicas de la Culpa, la artista fue contundente sobre su presente y el uso de aplicaciones de citas. Ella aclaró que "no tengo y me pasa que no quiero estar por estar con alguien. Para llegar a esa instancia, de intimar, me tienen que gustar muchas cosas de esa persona. Y para que me gusten muchas cosas de esa persona me pongo de novia. Me enamoro". Esta postura explicaría por qué decide mostrarse públicamente solo con personas que realmente le interesan.

Sobre la diferencia de edad con el músico, la actriz fue muy relajada al explicar que "no me da para nada cosa. No tengo tema con la edad, ni estar con alguien más joven o más grande. Es verdad que uno con la edad va perdiendo el colágeno y es súper importante adquirirlo". A pesar de recibir propuestas constantes en sus redes sociales, ella admitió que recibe "mucho mensajito por Instagram, pero vengo rechazando todo". La escapada a solas parece ser la señal definitiva de que su corazón ya tiene un nuevo rumbo.