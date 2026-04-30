Desde el 20 de abril y hasta el 1 de mayo de 2026, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se ha convertido en el epicentro de un reclamo histórico. En el marco del 25º Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, una delegación de referentes y técnicos de Argentina, Bolivia y Chile llegó al Foro con un objetivo claro: visibilizar los impactos ambientales y sociales de la expansión de la minería de litio en los ecosistemas altoandinos. La iniciativa no solo buscó denunciar casos aislados, sino posicionar una voz regional unificada que represente al denominado “Triángulo del Litio”, un territorio unido por la geografía de los salares y una cultura ancestral compartida.

Una identidad territorial frente a la minería global

La delegación indígena no llegó a Nueva York de manera improvisada. Sus integrantes contaron con el mandato directo de sus comunidades, las cuales se encuentran en la primera línea de afectación por proyectos extractivos en salares y ecosistemas de extrema fragilidad. La conformación de este grupo reflejó una identidad territorial, cultural y política que trasciende las fronteras nacionales, buscando incidir directamente en los resultados del Foro y en la agenda internacional sobre la transición energética.

El mensaje fue contundente: el desarrollo tecnológico global no puede sustentarse en la destrucción de los medios de vida de los pueblos indígenas. Para ello, los delegados desplegaron una estrategia de visibilización que incluyó reuniones con organismos de la ONU y otros actores clave, fortaleciendo un bloque regional frente al modelo extractivo dominante.

El agua y la salud: ejes de la defensa en Nueva York

Este año, el Foro Permanente ha centrado sus debates en el eje de la salud. Bajo esta premisa, la delegación del Triángulo del Litio articuló un discurso que vincula la salud humana con la integridad de los ecosistemas. Argumentaron que la expansión de la minería de litio afecta directamente la salud de los territorios, alterando el acceso al agua y amenazando la sostenibilidad de los sistemas de vida en los salares.

La preocupación central para los pueblos originarios es el agua, un recurso vital y escaso en las zonas de altura. La defensa de los salares y los humedales no es solo una cuestión ambiental, sino un requisito para la supervivencia física y cultural de las comunidades que han habitado estos espacios por milenios.

Perfiles de una delegación con sustento técnico y político

La comitiva se destacó por combinar el liderazgo comunitario con una sólida formación profesional, lo que les permitió disputar los sentidos técnicos de las evaluaciones ambientales. Entre los representantes de Argentina estuvieron Clemente Flores, referente de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc con amplia trayectoria en la defensa del territorio, y Luisa Casimiro, licenciada en Trabajo Social del pueblo Lickanantay, enfocada en la protección de los salares.

Desde Chile, la delegación contó con el conocimiento científico de la bióloga ambiental Faviola González Soto y el ingeniero civil ambiental José Torres Burgos, ambos del pueblo Lickanantay y expertos en monitoreo de humedales. Por parte de Bolivia, participaron Williams Colque, impulsor de la consulta previa en el Salar de Coipasa, y Rosa Mamani Quispe, lideresa aymara de la Nación Jach’a Suyu Pakajaqi y antropóloga, con experiencia en educación comunitaria y derechos indígenas.

La deuda del consentimiento y la reforma de leyes ambientales

Uno de los puntos más críticos de la agenda regional fue la denuncia de proyectos implementados sin procesos adecuados de consulta. La delegación exigió el cumplimiento estricto del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, un estándar internacional que frecuentemente es vulnerado en la región.

En el caso particular de Argentina, los delegados hicieron una advertencia especial sobre la falta de consulta en la reforma de la Ley de Glaciares. Señalaron que estas modificaciones legales representan un riesgo inminente para áreas glaciares y periglaciares, que son fuentes críticas de agua para los territorios indígenas.

Estrategia regional hacia un bloque indígena internacional

La participación en este Foro es vista como un paso fundamental para consolidar una posición coordinada en todo el Triángulo del Litio. La delegación busca que su realidad no sea ignorada en los grandes foros de decisión global donde se discute el futuro del planeta.

Como bien expresó William Colque, representante boliviano: “Las actividades extractivas en las comunidades del triángulo del litio vulneran derechos colectivos y afectan nuestra cosmovisión andina”.

El objetivo final es claro: asegurar que cualquier debate sobre la "minería verde" o la transición energética incluya el respeto irrestricto a los derechos de quienes custodian los salares.