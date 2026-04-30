El alumno que protagonizó un episodio armado en una escuela de San Cristóbal podría volver a clases, aunque bajo una serie de condiciones estrictas que están siendo evaluadas por la Justicia y las autoridades educativas.

El caso generó conmoción luego de que el estudiante ingresara al establecimiento con un arma, lo que activó un operativo de seguridad y derivó en su inmediata exclusión preventiva del ámbito escolar.

Ahora, el debate se centra en su posible reincorporación, que no sería automática. Según trascendió, deberá cumplir con una serie de requisitos vinculados a su conducta, su entorno familiar y su estado emocional.

Entre las condiciones se contempla la necesidad de un seguimiento psicológico, evaluaciones periódicas y la intervención de equipos interdisciplinarios que puedan garantizar que no represente un riesgo para la comunidad educativa.

Además, se analiza la posibilidad de que el regreso se dé de manera gradual o bajo un esquema especial, con controles permanentes y acompañamiento institucional.

La decisión final dependerá de los informes técnicos y judiciales que determinen si están dadas las condiciones para su reinserción en el ámbito escolar, en un caso que reabrió el debate sobre la seguridad en las escuelas y el abordaje de situaciones de riesgo entre adolescentes.