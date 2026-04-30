Argentina cayó 11 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa, en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno y el periodismo, además de recientes polémicas vinculadas al acceso y las condiciones de trabajo en ámbitos oficiales.

El informe, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ubicó al país en una posición más baja respecto del año anterior y advirtió sobre un deterioro en el clima para el ejercicio del periodismo.

Entre los factores señalados aparecen episodios recientes que generaron controversia, como las restricciones y conflictos en la sala de periodistas, que derivaron en cuestionamientos sobre el acceso a la información pública.

El relevamiento también menciona un aumento en la confrontación discursiva hacia los medios y periodistas, lo que impacta en la percepción general sobre la libertad de prensa en el país.

A nivel regional, Argentina continúa dentro de un escenario diverso, aunque el retroceso en el ranking refleja una tendencia que preocupa a organismos internacionales que monitorean la situación de la prensa.

El informe de Reporteros Sin Fronteras evalúa distintos indicadores como el contexto político, la seguridad de los periodistas y las condiciones económicas y legales para el ejercicio de la profesión.

Estados Unidos: Bajó 7 puestos debido a las prácticas sistemáticas de Donald Trump contra la prensa, ejemplificadas en la detención y expulsión del periodista Mario Guevara.

El Salvador: Bajo el mandato de Nayib Bukele, el país continúa su retroceso en la lista.

Argentina: Bajo la gestión de Javier Milei, el país se suma al lote de naciones que replican el discurso de hostilidad hacia los periodistas.

La caída en la clasificación reaviva el debate sobre el vínculo entre el poder político y los medios, en un contexto donde distintos sectores advierten sobre la necesidad de garantizar el libre ejercicio del periodismo.