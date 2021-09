El sanjuanino Dario Barassi salió al cruce tras ser acusado de hacer bullying

La revista Noticias publicó un artículo en el que responsabilizaba al sanjuanino Darío Barassi de hacer bullying a los participantes de su programa "100 argentinos dicen". La nota provocó el enojo del actor y conductor de 37 años que acostumbra a tomar las situaciones con humor.

"Darío Barassi, la fórmula del bullying que rinde", fue el titular de la nota escrita por Mariana Sidoti y publicada por la revista argentina Noticias. La bajada del artículo agregó: "El actor se consagró como conductor y es la gran apuesta de El Trece. Polémica por el 'bardeo' a los participantes, la clave de su éxito".

En su interior el texto periodístico sostuvo que los comentarios humorísticos que el sanjuanino le hace a sus participantes -muchos de los cuales se viralizaron- son propios de la práctica "bullying soft". Noticias remarcó que entran en esa categoría aunque haga las bromas de un lugar de respeto.

El artículo despertó la bronca de Barassi, quien no tardó en escribir una queja y contradecirlo a través de su cuenta oficial Twitter -en la que tiene más de 543 mil seguidores-. "Catalogar mi trabajo y entrega diaria como un fenómeno de acoso y hostigamiento no solo me parece erróneo, sino además de mal gusto e injusto", dijo el conductor al iniciar su descargo. Escribió las palabras en un tweet en el que citó la nota en su contra.

"Lamento mucho el título, el contenido y el tiempo invertido en esta nota", agregó el actor. Luego, manifestó: "De los errores se aprenden. Espero". Sin embargo, no terminó ahí. Como cometió un error de tipeo en su tweet, lo volvió a citar para corregirlo y confesó que la equivocación se debió a que lo escribió "muy enojado".

Catalogar mi trabajo y entrega diaria como un fenómeno de acoso y hostigamiento, no sólo me parece erróneo sino además de mal gusto e injusto.

Lamento mucho el título, el contenido y el tiempo invertido en esta nota.

De los errores se aprenden. Espero. https://t.co/3S1s7NncwE — dario barassi (@dariobarassi) September 10, 2021