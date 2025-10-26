La Policía Bonaerense allanó en la noche del sábado la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un ciudadano peruano de 31 años conocido como “El Señor Jota”, acusado de ser el ideólogo del triple femicidio narco de Florencio Varela. El operativo fue realizado por la DDI de La Matanza, tras la orden de la UFI de Homicidios, que investiga el brutal crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Cubas Zavaleta está vinculado a la organización criminal Los Pulpos de Trujillo, una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero en Perú. Actualmente se encuentra detenido en la División Caballería de la calle Cavia, dependiente de la Policía Federal Argentina (PFA), donde espera ser extraditado a su país por una causa de tráfico de drogas que lleva adelante el juez Luis Armella.

En Perú, el acusado enfrentó procesos por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas, mientras que en Argentina fue arrestado en Lanús y tenía domicilio registrado en Gerli. En su celda, decorada con flores de papel glasé, la policía secuestró material de alto valor para la investigación, además de los libros de guardia y registros de visitas, que serán analizados por los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli.

El nombre de “El Señor Jota” apareció en el expediente tras la declaración de un testigo clave, que lo señaló como el jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, actualmente preso en Perú y también bajo pedido de extradición a la Argentina.

Casi en simultáneo al allanamiento, la policía detuvo a Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los diez implicados en el caso. Mujica fue arrestada en La Boca, luego de ser mencionada por un testigo como parte del negocio narco de la banda, dedicada al corte y distribución de cocaína.

De acuerdo con ese testimonio, Brenda, Morena y Lara habrían robado droga a la organización, hecho que desató la represalia que terminó en sus asesinatos. Aunque Mujica no habría estado presente en el momento de los crímenes, se la acusa de ordenar borrar el contenido del celular de Sotacuro para eliminar pruebas vinculadas a la investigación.