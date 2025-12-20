La Feria Navideña llega este sábado a la Estación San Martín con artesanías, gastronomía y música

La magia de la Navidad llegará al corazón de la Ciudad de San Juan con una propuesta integral para toda la familia. Este sábado 20 de diciembre, de 21:00 a 01:00 horas, el Centro Cultural Estación San Martín se transformará en el epicentro de la celebración con la Feria Navideña, un evento diseñado para compartir, disfrutar y sumergirse en el espíritu festivo.

La feria reunirá lo mejor de la producción local en un mismo espacio. Los visitantes podrán recorrer una variada feria de artesanos, donde los emprendedores exhibirán sus creaciones únicas, ideal para encontrar regalos especiales. Simultáneamente, un paseo gastronómico de colectividades ofrecerá una oportunidad para deleitarse con sabores tradicionales y platos característicos de la temporada.

El ambiente estará animado por una completa programación artística que incluirá shows en vivo y la música de un DJ, creando el marco perfecto para una noche de encuentro y alegría. La organización ha prometido además sorpresas para los asistentes, completando una velada que busca fomentar el apoyo a los productores locales mientras se celebra en comunidad la llegada de las fiestas.

La entrada es libre y gratuita, en una invitación abierta a vivir una celebración navideña llena de cultura, sabor y calor familiar.