La final del Sanjuanino Solidario 2025 ya se puede revivir completa en YouTube

La novena edición del certamen Sanjuanino Solidario 2025, que coronó como ganadora a la referente de "Guerreros por la Vida", Mariela Recabarren, ya puede revivirse en su totalidad a través de YouTube. La transmisión oficial, realizada por HUARPE TV, capturó cada uno de los momentos emotivos, los testimonios conmovedores y la tensión de la final, ofreciendo un registro completo de una noche dedicada a celebrar el compromiso social en la provincia.

Para los espectadores, la plataforma permite acceder a los momentos clave de la gala. Se destacan los testimonios íntegros de los cuatro finalistas, donde cada uno expuso su causa con profundidad: desde la lucha contra el cáncer infantil y el acompañamiento a pacientes con Parkinson, hasta la labor silenciosa de un comedor comunitario y el rescate de caballos maltratados. También es posible ver el homenaje a Julia Villafañe, la primera ganadora del certamen, y los discursos institucionales que subrayaron el valor de la solidaridad como identidad sanjuanina.

El video es una oportunidad para quienes no pudieron verlo en vivo de experimentar la emoción del veredicto final y el emotivo discurso de la ganadora, Mariela Recabarren, quien dedicó el premio al trabajo colectivo de las madres que sostienen "Guerreros por la Vida".