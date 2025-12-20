El escenario electoral de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan empezó a tomar forma con vistas a las elecciones de 2026. Luego de que Alejandro Savoca confirmara a DIARIO HUARPE que trabaja en la conformación de una lista para competir por la conducción del gremio, el histórico secretario general, José “Pepe” Villa, se pronunció sobre la posibilidad de enfrentar un desafío interno y dejó un mensaje claro: la competencia está garantizada por la democracia sindical.

“Savoca tiene todo el derecho de formar una lista y postularse, estamos en democracia”, afirmó Villa en diálogo con este diario. Sin embargo, el dirigente también buscó relativizar el impacto de una eventual disputa electoral y remarcó que la trayectoria del actual oficialismo es conocida por la base sindical. “El afiliado sabe muy bien lo que hemos hecho todos estos años y lo que podemos dar, por eso no me preocupa que quieran competir en las próximas elecciones”, sostuvo.

Las declaraciones de Villa llegan luego de que Savoca, actual secretario de Seguridad Social del sindicato, confirmara a este medio que está dando los primeros pasos para encabezar una propuesta electoral alternativa. Se trata de la primera vez que el dirigente intentará liderar una lista propia, con un discurso que pone el foco en la renovación y la alternancia dentro del gremio estatal más numeroso de la provincia.

“Después de hablar con un grupo de compañeros y afiliados, y en vísperas de que el año que viene hay elecciones, estoy trabajando en armar un equipo para presentarnos”, explicó Savoca. Al mismo tiempo, remarcó su pertenencia a la estructura actual al señalar que integra la comisión directiva, aunque aclaró que esta será su primera experiencia encabezando una propuesta para disputar la conducción.

En sus definiciones, Savoca marcó una diferencia política con el esquema que lidera Villa desde hace décadas, aunque evitó un tono confrontativo. “Hay muchas cosas que se hicieron muy bien y otras en las que estamos disconformes, y por eso creemos que podemos encabezar el cambio para renovar”, expresó. El mensaje apunta a un sector de afiliados que valora la estabilidad institucional del gremio, pero que también reclama nuevas miradas y mayor apertura en la toma de decisiones.

El dirigente que busca competir también aseguró que el armado de la lista avanza en paralelo al cumplimiento de los requisitos formales que exige el estatuto de UPCN. Según indicó, el equipo que lo acompaña cuenta con asesoramiento legal para garantizar la validez de la postulación. “En el equipo tenemos abogados y son ellos los que nos van marcando los requisitos para poder competir en la elección. Cumplimos con todas las condiciones legales que marca el estatuto”, afirmó.

Desde el oficialismo, las palabras de Villa buscaron transmitir tranquilidad y confianza en la gestión que encabeza. Sin descalificar a quienes impulsan una alternativa, el secretario general dejó en claro que no ve amenazada su conducción y que confía en el respaldo de los afiliados, basado en los años de gestión y en los logros alcanzados por el sindicato.

Con este escenario, UPCN comienza a transitar un proceso preelectoral que, aunque todavía incipiente, promete abrir un debate interno sobre el rumbo del gremio. La confirmación de una lista opositora y la respuesta del histórico líder sindical configuran un panorama donde la renovación y la continuidad aparecen como ejes centrales de una elección que empezará a ganar protagonismo en la agenda sindical de San Juan.