Historias que sostienen a la comunidad: así fue la final del Sanjuanino Solidario 2025

La emoción, la solidaridad y el reconocimiento público se dieron cita el viernes 19 de diciembre en la novena edición del Sanjuanino Solidario 2025, un certamen que volvió a erigirse como un protagonista ineludible en la vida comunitaria de la provincia de San Juan. En una transmisión vibrante por HUARPE TV, la referente del proyecto “Guerreros por la Vida”, de Mariela Recabarren, se consagró ganadora absoluta, obteniendo el premio mayor de $1.500.000 tras lograr un contundente respaldo del jurado especializado.

Mariela Recabarren, la ganadora. FOTO: DIARIO HUARPE

Ansiedad y compromiso en la previa

La jornada comenzó varias horas antes de que las cámaras encendieran sus luces. Pasadas las 18:00, los finalistas arribaron a los estudios de la señal televisiva, cada uno con su historia, su causa y sus expectativas. Recabarren fue la primera en pisar el lugar, seguida por Antonio Suárez, presidente de la Asociación Unidos por el Parkinson, y María Luisa Frías, referente del Comedor Jehová Jireh. La última en llegar fue Analía Brizuela, la mujer que está detrás del proyecto "Rescate Equino". Entre charlas y cafés, los protagonistas compartieron la mezcla de nervios y esperanza que caracteriza a quienes han dedicado su vida al servicio de los demás.

A las 19:00 la conducción del programa Yo Te Invito oficializó el inicio de la transmisión en vivo. Ana Paula Zabala destacó el rol del certamen como un “faro que ilumina a quienes ayudan”, mientras el público empezó a sentirse parte de una velada cargada de contenidos humanos. En uno de los momentos más emotivos, se rindió homenaje a Julia Villafañe, la primera ganadora de la historia del Sanjuanino Solidario, fallecida en 2023 y recordada como una “heroína anónima” que extendió ayuda desde su propia fragilidad física.

La postal final. FOTO: DIARIO HUARPE

Los testimonios que marcaron la noche

A lo largo de la velada, cada finalista tuvo su espacio para contar su causa y conmover al público. Recabarren presentó “Guerreros por la Vida”, una asociación integrada por padres y madres de niños con cáncer que brindan contención, asistencia y apoyo a familias que luchan contra la enfermedad. Su relato, cargado de emoción y realismo, habló de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los menores y de visibilizar una lucha muchas veces silenciosa.

Suárez, por su parte, habló de la misión de Unidos por el Parkinson, una organización que acompaña y visibiliza a pacientes que no siempre cuentan con los recursos para sostener tratamientos costosos. Frías relató la labor cotidiana del comedor que dirige, describiendo los esfuerzos diarios para ofrecer alimento y esperanza a quienes más lo necesitan. Brizuela contó su trabajo que consiste en la defensa, rescate y rehabilitación de caballos víctimas de maltrato en toda la provincia.

Respaldos institucionales y voces de apoyo

La gala también fue espacio para reconocer otras iniciativas como "Somos 100", que trabaja acompañando organizaciones sociales. Asimismo, figuras políticas y empresariales subrayaron la importancia del evento: el gobernador Marcelo Orrego afirmó que “la solidaridad está en el ADN de los sanjuaninos”, y representantes organizativos destacaron el compromiso de GRUPO HUARPE y Broker Andino con la visibilización de las causas sociales.

Como parte del cierre institucional de la gala, los organizadores destacaron el sentido profundo que sostiene al certamen desde sus orígenes. Diego Fuentes, director general de GRUPO HUARPE, señaló que el Sanjuanino Solidario es la expresión de un compromiso asumido por el medio desde hace dos décadas, orientado a acompañar y visibilizar acciones sociales. Remarcó que el objetivo central es dar lugar a quienes realizan un trabajo solidario silencioso en barrios y espacios que suelen quedar fuera de la agenda pública, entendiendo la comunicación como una forma de devolverle a la sociedad parte de lo que brinda. En la misma línea, Pablo Meglioli, director de Broker Andino y socio estratégico del proyecto, definió a la solidaridad como una forma de vida y como un modo de retribuir oportunidades, destacando que el certamen nació del trabajo conjunto y del reconocimiento al “corazón solidario” de la provincia. Ambos coincidieron en la voluntad de sostener y proyectar la iniciativa en el tiempo, como una herramienta para amplificar el impacto de quienes trabajan diariamente por el prójimo.

El veredicto: números que cuentan historias

La votación, híbrida y auditada por escribano público, conjugó el voto popular online y la valoración de un jurado de 50 personalidades. Si bien el público de internet otorgó su mayor apoyo a María Luisa Frías, fue la decisión del jurado la que inclinó la balanza hacia Mariela Recabarren, que cosechó 31 votos y un total de 34 puntos, suficientes para consagrarse ganadora. Las demás posiciones quedaron así: Suárez con 18 puntos, Frías con 14 y Analía Brizuela con 4, cada uno recibiendo un estímulo económico de $500.000 por haber alcanzado la final.

El momento previo a revelar a la ganadora. FOTO: DIARIO HUARPE

El cierre de la noche estuvo marcado por las palabras de la ganadora, que eligió correrse del lugar individual para poner el foco en el trabajo colectivo. Tras consagrarse en el Sanjuanino Solidario 2025, Mariela Recabarren expresó que el reconocimiento “es un logro de un grupo de madres que viene trabajando hace seis años”, y subrayó que su figura es apenas la cara visible de un esfuerzo cotidiano sostenido por mujeres que acompañan a niños oncológicos y a sus familias. Señaló que el proyecto Guerreros por la Vida nació y se sostiene desde el compromiso y el amor, sin expectativas de reconocimiento, y que el mayor premio es la contención brindada a los chicos. Al recibir la distinción, también recordó a las madres que han atravesado pérdidas y a aquellas que continúan luchando, afirmando que el premio pertenece tanto a ellas como a los niños a quienes acompañan.

Más allá de los números y los premios, la novena edición del Sanjuanino Solidario reafirmó su lugar como un escenario donde las historias de entrega y compromiso comunitario encuentran el reconocimiento que merecen. La consagración de Recabarren y Guerreros por la Vida no solo garantiza un impulso económico para sus actividades, sino que también visibiliza un movimiento que nace del dolor, pero que se multiplica en amor y solidaridad dentro de la sociedad sanjuanina.