Divididos anunció su regreso a San Juan: tocará en el Aldo Cantoni en junio de 2026
Tras una ausencia de tres años, una de las bandas más emblemáticas y contundentes del rock argentino anuncia su regreso a la provincia. Divididos, la legendaria formación liderada por Ricardo Mollo, llevará su Gira 2026 al Estadio Aldo Cantoni el sábado 6 de junio de 2026, prometiendo una noche cargada de energía, potencia y todos sus himnos.
El anuncio, recibido con entusiasmo por los seguidores sanjuaninos, marca el retorno de la "Aplanadora del Rock" a la provincia, reafirmando su vínculo con el público del interior del país. La banda, que no visitaba la ciudad desde 2023, se prepara para ofrecer un espectáculo que recorra más de tres décadas de trayectoria musical.
Toda la info
Los fans que deseen asegurar su lugar en este evento tan esperado ya pueden acceder a la información clave para la adquisición de entradas:
Fecha del Concierto: Sábado 6 de junio de 2026.
Lugar: Estadio Aldo Cantoni, San Juan.
Punto de Venta Oficial: Todas las entradas se comercializarán de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketek, en el siguiente enlace: https://www.ticketek.com.ar/divididos/estadio-cerrado-aldo-cantoni.