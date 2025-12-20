Publicidad
Divididos anunció su regreso a San Juan: tocará en el Aldo Cantoni en junio de 2026

La banda emblemática del rock nacional, con más de 30 años de carrera, promete una noche de pura energía con sus clásicos imperecederos como "¿Qué ves?" y "Par mil". La cita es el 6 de junio en el Aldo Cantoni.

Por Federico Rodríguez

Hace 3 horas
Tras tres años de ausencia, Divididos confirma su regreso a San Juan para junio de 2026. FOTO: Gentileza

Tras una ausencia de tres años, una de las bandas más emblemáticas y contundentes del rock argentino anuncia su regreso a la provincia. Divididos, la legendaria formación liderada por Ricardo Mollo, llevará su Gira 2026 al Estadio Aldo Cantoni el sábado 6 de junio de 2026, prometiendo una noche cargada de energía, potencia y todos sus himnos.

El anuncio, recibido con entusiasmo por los seguidores sanjuaninos, marca el retorno de la "Aplanadora del Rock" a la provincia, reafirmando su vínculo con el público del interior del país. La banda, que no visitaba la ciudad desde 2023, se prepara para ofrecer un espectáculo que recorra más de tres décadas de trayectoria musical.

Toda la info

Los fans que deseen asegurar su lugar en este evento tan esperado ya pueden acceder a la información clave para la adquisición de entradas:

 

