El debate sobre el futuro político de Pocito volvió a instalarse con fuerza tras las declaraciones de la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien aseguró que el peronismo “ya es un ciclo cumplido” en el departamento. La funcionaria fundamentó su postura en los resultados de las elecciones nacionales de octubre pasado, donde, según señaló, más del 70% de los votantes se expresó en contra del proyecto del Partido Justicialista en las legislativas.

Las afirmaciones fueron realizadas durante su participación en el ciclo Café de la Política, donde Palma analizó el escenario electoral y el comportamiento del electorado pocitano. En ese contexto, consideró que el resultado de las urnas marca un mensaje claro de parte de la ciudadanía y cuestionó la falta de autocrítica del espacio peronista local.

“En Pocito más del 70% votó en contra del PJ, es decir, no los quieren y por eso no sé qué festejan”, sostuvo la ministra, al referirse a las lecturas internas que hizo el justicialismo tras los comicios. Para Palma, el resultado no deja margen para interpretaciones ambiguas y refleja un desgaste profundo de un modelo de gestión que no logró responder a las demandas básicas de los vecinos.

La funcionaria fue más allá al evaluar las últimas gestiones peronistas en el departamento y afirmó que no hubo mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población. “Siempre digo que en Pocito es un ciclo cumplido el del peronismo, ya que las últimas gestiones no hicieron nada distinto ni mejoraron los servicios para que sean de calidad”, expresó.

En su análisis, Palma reconoció la existencia de obras visibles, pero remarcó que no estuvieron acompañadas por una mejora integral de los servicios esenciales. “Hemos visto obras lindas, pero siempre falta el servicio básico y es lo más débil del departamento”, indicó, al enumerar las falencias estructurales que, a su criterio, siguen sin resolverse.

Entre los déficits que mencionó, la ministra hizo hincapié en la falta de infraestructura social y de espacios públicos. Señaló que Pocito carece de servicios fundamentales como salas, velatorias, parques y espacios de recreación, lo que, según dijo, evidencia la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión local. “Por eso la intención es presentar un proyecto nuevo”, afirmó, al plantear la posibilidad de una renovación política en el departamento.

Las declaraciones de Palma se inscriben en un contexto de reconfiguración del mapa político sanjuanino, donde los resultados electorales de octubre dejaron señales claras de descontento en varios distritos tradicionales del peronismo. En el caso de Pocito, uno de los bastiones históricos del PJ, el fuerte rechazo en las urnas reavivó el debate sobre la vigencia del proyecto y la capacidad de renovación del espacio.

Desde el oficialismo provincial interpretan que el electorado ya no se conforma con obras aisladas y exige una gestión más eficiente, con servicios básicos de calidad y una planificación integral del desarrollo urbano y social. Bajo esa lógica, las palabras de la ministra apuntan a instalar la idea de que existe un escenario propicio para la aparición de nuevas propuestas políticas que disputen el liderazgo local.

Así, la discusión sobre si el peronismo en Pocito cumplió o no su ciclo queda abierta, aunque los números de octubre y las críticas desde el propio Gobierno provincial configuran un mensaje contundente: una parte mayoritaria del electorado parece estar demandando cambios profundos y una renovación del proyecto político en el departamento.

