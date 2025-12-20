El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico detallado para San Juan correspondiente al fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025. El panorama general indica una combinación de altas temperaturas, vientos moderados a fuertes y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche del sábado y durante todo el domingo.

El sábado 20 se presentará mayormente soleado durante el día, con un cielo algo nublado por la mañana que evolucionará a parcialmente nublado por la tarde. Las condiciones cambiarán significativamente durante la noche, con pronóstico de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación, sin embargo, se mantendrá baja (entre 10% y 40%) durante este período.

Publicidad

La temperatura máxima del sábado será sofocante, alcanzando los 36°C durante la tarde. La mínima será de 22°C. El viento del sector sureste (SE) será una constante, soplando entre 13 y 22 km/h durante el día, para intensificarse a entre 23 y 31 km/h por la noche, lo que podría aportar algo de alivio ante el calor.

Domingo 21: mayor probabilidad de lluvias y tormentas

El domingo 21, el tiempo se volverá más inestable. La madrugada comenzará parcialmente nublada, pero desde la mañana se esperan chaparrones, incrementándose la probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación será del 10% al 40% durante todo el día.

Publicidad

Las temperaturas variarán entre una mínima de 20°C en la madrugada y una máxima de 33°C en la tarde, un leve descenso respecto al día anterior, pero manteniéndose en un rango elevado. El viento será un factor destacado durante la mañana, soplando del sur (S) a una intensidad considerable, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Por la tarde y noche, el viento rotará al sureste y luego al suroeste, disminuyendo su intensidad.

Resumen y Recomendaciones