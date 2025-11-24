El tremendo accidente que sufrió Zoe Bogach, ex Gran Hermano

Lo que comenzó como una tranquila jornada dominical se transformó en un gran susto para Zoe Bogach, la ex participante de Gran Hermano que actualmente cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram. El incidente ocurrió mientras la influencer grababa un video para promocionar un espejo con luces LED.

Todo el suceso quedó registrado en sus Stories de Instagram. En la filmación inicial, Zoe aparecía sonriente, presentando el producto como parte de un canje publicitario: “Chicos, acabo de sacarle el papel a mi nuevo espejo… yo lo amo”.

Sin embargo, el peligroso momento llegó segundos después. Cuando la modelo intentó enchufar el espejo para mostrar el funcionamiento de las luces, la estructura, que era pesada y carecía de un sostén firme, se desplomó sobre ella, estallando contra el suelo. El momento exacto del accidente quedó registrado: se escuchó un ruido seco, el vidrio rompiéndose, y se vio a Zoe alejándose bruscamente de la cámara. La ex GH no pudo disimular el shock.

Minutos más tarde, la joven reapareció en su dormitorio, visiblemente asustada y temblando, para relatar lo sucedido. “Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima”, relató.

Acto seguido, mostró el desastre en el piso, donde el espejo yacía hecho mil pedazos. Los fragmentos de vidrio le provocaron cortes en varias partes del cuerpo. Compartió un “profundo tajo” en una de sus muñecas, que continuaba sangrando, además de otra herida localizada en una pierna. Pese a lo impactante del incidente y las lesiones, Zoe tranquilizó a sus seguidores, afirmando: “Por suerte, no me pasó nada grave”.

Incluso su gato se vio afectado por el estruendo provocado por la rotura del vidrio, saliendo disparado por el susto. La influencer se filmó mientras intentaba consolar a su mascota: “Mi gato se asustó mucho y se metió abajo de la sábana. ¿Te asustaste, mi amor? Pero no te pasó nada”.

Tras el impacto, la preocupación de Zoe se centró en la limpieza del área: “No entiendo cómo juntar todo eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo junto?”, se preguntó, visiblemente nerviosa por el temor a sufrir nuevas heridas.

Horas más tarde, ya más calmada, la modelo que previamente había lidiado con la angustia por un posteo que arruinó sus vacaciones en Miami, intentó inyectarle humor al mal momento: “Bueno, en fin, me faltó solamente mostrarles cómo son las luces. Capaz que después se los muestre”, comentó con ironía. Para finalizar el domingo, reapareció en un post junto al ventanal de su habitación, luciendo un conjunto deportivo y maquillaje impecable, demostrando que el susto había quedado atrás. “El domingo sigue”, escribió.