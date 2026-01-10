Un ladrón fue atrapado en pleno robo este viernes por la mañana en la Feria Municipal y el Mercado de Abasto de Capital, luego de que trabajadores del lugar realizaran una aprehensión civil al advertir que intentaba llevarse una bicicleta.

El hecho ocurrió cuando un sujeto sustrajo una bicicleta rodado 29, marca Zoom, que se encontraba en la caja de una camioneta mientras su propietario realizaba tareas laborales habituales en el predio. El damnificado observó la maniobra y dio inmediatamente la voz de alerta al ver al ladrón escapar con el rodado.

La bicicleta que el malviviente no pudo robar gracias a la aprehensión de otros trabajadores de la Feria Municipal.

El malviviente emprendió la fuga por calle Boulogne Sur Mer hacia el oeste, pero fue interceptado por otro trabajador en la intersección de Boulogne Sur Mer y Buenaventura Luna, quien logró bajarlo de la bicicleta. En ese momento, varios feriantes se sumaron y concretaron la aprehensión civil del sospechoso.

En total, unas 15 personas participaron en la custodia del sujeto hasta la llegada de la Policía. El detenido fue identificado como Kevin Olmos, de 21 años, domiciliado en calle Espejo, barrio Camilo Rojo, departamento Santa Lucía, quien intentó escapar en reiteradas oportunidades.

El primer efectivo policial en arribar al lugar fue el cabo Ontiveros, de la Departamental 1, comisionado por el Cisem, quien inició las actuaciones legales correspondientes. Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal de Flagrancia, doctor Germán Cuk, quien vinculó al acusado a un proceso especial de Flagrancia por el intento de robo.