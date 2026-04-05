Un truco casero comenzó a viralizarse por su efectividad para disimular las canas sin necesidad de usar tinturas. Se trata de una técnica simple que utiliza café, un ingrediente común en cualquier cocina, capaz de oscurecer el cabello de manera temporal.

El método consiste en aplicar café (preferentemente bien concentrado o instantáneo) directamente sobre las zonas con canas, lo que permite que los pigmentos naturales se adhieran a la fibra capilar y generen un tono más oscuro y uniforme.

Este recurso funciona como un “tonalizador express”, ideal para cubrir raíces o mechones blancos de forma rápida, sin recurrir a productos químicos que puedan dañar el cabello. El efecto es inmediato, aunque no permanente.

Según especialistas, el café contiene taninos, compuestos que actúan como colorantes naturales y se depositan en la superficie del pelo sin alterar su estructura interna, a diferencia de las tinturas tradicionales.

El resultado suele durar entre uno y tres lavados, por lo que se recomienda como una solución práctica para salir del paso o espaciar el uso de tintes convencionales.

Además de su bajo costo, el método tiene como ventaja que no reseca el cabello y puede aportar brillo y suavidad, lo que lo convierte en una alternativa elegida por quienes buscan opciones más naturales para el cuidado capilar.