Fabián Martín: “Hoy la transición con el gobierno está cinco puntos”

Fabián Martín, vicegobernador electo, insistió en poner la lupa sobre los nombramientos de los 14 cargos del Poder Judicial que podrían servir como refugio de actuales funcionarios o militantes del uñaquismo. Él, también intendente de Rivadavia, profundizó su postura en el Café de la Política, sección del programa Yo Te Invito que se emite por Telesol, y aseveró que por estos sucesos hoy “la transición con el actual gobierno está cinco puntos”.

-¿Qué puntaje le da a la transición?

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

-Hoy, yo le daría cinco puntos. Estamos ahí con algunas cuestiones que deben resolverse y que requiere mayor diálogo que no se está dando. De igual modo, esto se saca adelante con diálogo y entendiendo que ninguna de las partes debe tomar decisiones unilaterales. Si se logra esto último, el puntaje se acercará a 10.

Publicidad

-Esas cuestiones a las que se refiere, ¿cuáles son?

-Creo que no es momento de nombrar gente en la justicia. Hay un gobierno en retirada que perdió las elecciones y que debe ser prudente, por lo tanto deberían consultarlo con quienes tomaremos el gobierno el 10 de diciembre. Situación similar se vive con la presidencia del Tribunal de Cuentas, Tasaciones o el Fiscal de Estado.

-Son decisiones que legalmente avalan a este gobierno de poder tomarlas

-Sí, pero hay algo que es muy importante que en el Ejecutivo se cumple y es la Ley de Fin de Mandato que obliga a que no haya nombramientos los nueve meses anteriores a la entrega del mando. En el caso de la Cámara de Diputados no existe una norma que lo impida, pero sí está presente la legitimación de la composición actual que el 10 de diciembre se transforma, por eso consideramos que no es legítimo el nombramiento de jueces en este contexto.

-Cuándo los invitaron a paritarias dijeron que no querían formar parte de un cogobierno, ¿por qué en este caso si buscan que se los incluya?

-Es una buena pregunta. Cuándo se nos invitó a participar de las paritarias a Marcelo Orrego o a mí, nosotros declinamos esa posibilidad porque el acuerdo que se alcance en esas reuniones salariales vence en diciembre, momento en que la actual gestión nos debe traspasar el gobierno a nosotros. Es decir, el acuerdo termina prácticamente con la gestión actual y no nos compromete a nosotros. En cambio con el nombramiento de cargos en la justicia o en el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado o Tasaciones, los que sean elegidos perduran en el cargo mientras demuestran buen decoro y conducta, es decir, que trasciende a la actual gestión y eso ya nos compromete.

Publicidad

-El vicegobernador Roberto Gattoni dijo que no es coherente involucrarse en algunos temas y en otro no, ¿qué opina?

-Que nunca perdimos la coherencia. Todas las acciones de gobierno que deben definirse antes del 10 de diciembre, son metié del actual gobierno que lidera Sergio Uñac. Aquello que trascienda esa fecha ya nos involucra porque justamente Marcelo Orrego es quien se hará cargo de la gobernación gracias al voto popular. Lo único que yo pido es que simplemente nos permitan conversarlo.

-Usted dijo en varias oportunidades que la justicia debe ser independiente, pero critica nombramientos de jueces en esta gestión.

-El problema no es que solo se nombran nuevos jueces en esta gestión que trascenderá a la nuestra, si no es que ingresen a esos cargos disponibles funcionarios del uñaquismo que buscarán politizar desde la justicia las futuras acciones llevando a que se pierda la independencia que buscamos.

-Cambiando de tema, en octubre serán las elecciones generales, ¿qué deben cambiar para cristalizar más apoyo a su lista?

-Primero quiero decir que en San Juan pasó algo muy particular y saludable con el voto. Los sanjuaninos el 14 de mayo votaron una cosa, el 2 de julio otra y en las PASO del 13 de agosto otra distinta. Es decir, que los votos de los ciudadanos ya no están cautivos y que ejercen su derecho con sus convicciones propias y nada más. Más allá de esto hay que tener en cuenta las tres fuerzas que obtuvimos, la mayor cantidad de votos se repartió en tercios muy parejos, por lo tanto la elección no está definida. Considero que podemos crecer de modo importante sumando los votos de la lista que perdió en las PASO.

-¿Los votos del giojismo pueden ser capitalizados por ustedes?

-Es posible, nosotros tenemos que trabajar en general para obtener más apoyo y hacerle entender a los sanjuaninos que necesitamos que el gobierno nacional sea del mismo color que el nuestro. Esto es porque tenemos la necesidad de llevar adelante obras de infraestructura, como rutas inconclusas o pavimentación urbana, por el que necesitaremos la ayuda del gobierno nacional. Por eso es que nuestro trabajo hasta octubre plantear esto para que sumemos más apoyo a nivel provincial y nacional.

-En la última elección hubo baja participación, ¿es clave para una victoria de JxC que aumente?

-Es muy importante que los sanjuaninos y argentinos vayan a votar para no permitir que otros elijan por ellos. Comprendo la bronca de muchos y el descreimiento, pero hay que saber que el que no vota le hace el caldo gordo a los que les generó el enojo.

- Por último, ¿cuándo darán a conocer los nombres del gabinete del próximo gobierno de Marcelo Orrego?

-Queda poco menos de cuatro meses y eso es mucho tiempo. Hoy tenemos que estar enfocados en otras cuestiones como la que me refería anteriormente, como con las designaciones que trascenderán a nuestra gestión. Además, tenemos una elección muy importante el 22 de octubre que debemos prestar mucha atención. Por eso es que, en mi opinión, aclaro esto porque Marcelo Orrego es quien lo definirá, pero creo que luego de las elecciones generales será el momento propicio para comenzar a definir los actores del gabinete de la próxima gestión.