Marcelo Arancibia: "Nos preocupa la línea divisoria entre el Poder Judicial y su ejecutivo"

El ex candidato a la gobernación por la agrupación Unidos por San Juan, Marcelo Arancibia, pasó por el Café de la Política Express del Guanaco Play y habló del nuevo escenario después de las elecciones del pasado 13 de agosto. Aseguró que se mostró sorprendido por la cantidad de votos que cosechó Javier Milei, pero sostuvo que Patricia Bullrich cuenta con las herramientas para ganar el próximo 22 de octubre. También hizo referencia a los nuevos cargos en el Consejo de la Magistratura. "Nos preocupa la línea divisoria entre el Poder Judicial y su ejecutivo"

Marcelo Arancibia aseguró tener: "una preocupación la falta de una línea divisoria entre el poder judicial su ejecutivo. El llamado concurso empieza cuando el presidente de la Corte conforma el Consejo de la Magistratura y ya estamos en agosto y todavía no estaba constituido y llaman rápidamente a cubrir vacantes y no solo eso sino que además que se han creado juzgados. Yo le preguntaría a Poder Judicial dónde vive porque si hay un problema en Argentina y en San Juan es un problema de recurso y presupuesto, Mientras crean más juzgados, más cargos hay más burocracia judicial. Hay un pueblo que está insatisfecho porque no se le está respondiendo derechos porque no hay plata", expresó.

Por otra parte el profesional reconoció que se vio sorprendido por la alta cantidad de votos que cosechó el candidato a la presidencia, Javier Milei. "Para los que estuvimos recorriendo las calles en campaña en estos últimos meses escuchamos mucho el nombre y nos sorprendió la cantidad de votos que alcanzó", destacó.

Sin embargo el ex candidato a gobernador por la agrupación Unidos por San Juan, aseguró que la candidata a presidente, Patricia Bullrich, tiene la capacidad de sacar el país adelante. "Va a saber llevar adelante esa necesidad de cambio, de reforma y transformación garantizando dos cosas que Milei no puede hacer. Primero es el equilibrio emocional, es una persona que tiene sus convicciones muy firmes y la garantía de que estas transformaciones se van a hacer con diputados, senadores, gobernadores y concejales que van a permitir doblegar a esas corporaciones vinculadas al Frente Todo o Unidos por la Patria que impide que la Argentina haga esos cambios para salir de la decadencia", sostuvo.

Por otra parte, Arancibia dijo con relación a la posibilidad de un cambio en el pensamiento del elector del pasado 13 de agosto, que: "la sociedad está preocupada porque no ve salida de la crisis económica y ve un fracaso en la política en resolver estos problema. Lo que pasa es que Milei como Cristina son dos populistas al derecho y al revés. Proponen soluciones fáciles a problemas complejos y tienen características que van a afectar a nuestra convivencia democrática republicana", expresó.

"Estamos en etapa de elecciones y cada uno defiende sus propuesta pero, en el Congreso tenés que lograr tus leyes. O él tranza con la casta o decide ir a un plano autoritario y gobernar al margen del Congreso de la Nación y no querer cumplir con los fallos de la Justicia y ahí entramos en un callejón sin salida y termínenos en procesos políticos fallidos como Perú o la crisis de Chile o lo que está pasando en Ecuador, país dolarizado extremadamente pobre y tomado por el narco donde asesinan a candidatos presidenciales", aseguró el referente.

Por último hizo referencia al candidato que asumirá el próximo 10 de diciembre y aseguró que "quiere con pocas herramientas cambiar nuestra realidad provincial", y pidió a la gente que el próximo 22 de octubre, que votó a Unidos por San Juan que va a cuidar la provincia y que necesita de los votos. "Necesitamos de esos dos senadores y diputados nacionales para que desde el Congreso nos defiendan", concluyó.