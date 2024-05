En una tarde llena de emociones en el estadio Hilario Sánchez, San Martín de San Juan logró una contundente victoria frente a All Boys con un marcador final de 3-0. A pesar de no contar con su DT Raúl Antuña, el equipo local mostró su superioridad desde el inicio del encuentro, asegurando una victoria crucial que lo consolida en la tabla de posiciones del torneo.

El partido arrancó de manera prometedora para San Martín, que se adelantó temprano en el marcador. Aldo Tomás Luján Fernández abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo con una definición impecable, poniendo a su equipo en ventaja y marcando el ritmo del juego. Este gol tempranero no solo dio confianza al equipo local, sino que también descolocó a All Boys, que se vio obligado a replantear su estrategia desde el inicio.

Publicidad

Al término de la primera mitad, San Martín mantenía su ventaja de 1-0, dejando a All Boys con la necesidad de hacer ajustes significativos en el entretiempo para intentar revertir la situación.

En el segundo tiempo, San Martín continuó dominando el encuentro, mostrando una clara superioridad tanto en la posesión del balón como en las jugadas ofensivas. A los 27 minutos, Rodrigo Cáseres amplió la diferencia con un gol que puso el 2-0 en el marcador. Cáseres aprovechó un error defensivo de All Boys para marcar con precisión, aumentando la presión sobre el equipo visitante. Poco después, a los 30 minutos, Lorenzo Alejandro Molina sentenció el partido anotando el tercer gol para el equipo local. Molina finalizó una jugada colectiva con una excelente definición, asegurando la victoria para San Martín y desatando la euforia de los hinchas presentes en el estadio.

A pesar de los esfuerzos de All Boys, que realizó múltiples cambios en busca de una reacción, no pudieron revertir la situación. Los cambios realizados por el entrenador de All Boys, aunque estratégicos, no lograron alterar el dominio que San Martín mantuvo durante todo el encuentro. La defensa sólida y el control del mediocampo fueron claves para que San Martín neutralizara cualquier intento de ataque por parte de All Boys.

El encuentro también estuvo marcado por varias amonestaciones. All Boys recibió tres tarjetas amarillas, a Santiago Alejandro Gallucci Otero, Franco Adrián Toloza y Jonathan Marcelo Ferrari, reflejando la frustración y la intensidad con la que el equipo visitante intentó frenar los avances del Verdinegro. Por su parte, San Martín realizó cambios estratégicos para mantener la ventaja y asegurar la victoria. Las sustituciones realizadas por el técnico del equipo de Concepción fueron claves para mantener el ritmo del equipo y asegurar que no hubiera sorpresas en los minutos finales.

Publicidad

Con este resultado, San Martín de San Juan suma 30 puntos en la tabla de posiciones, mientras que All Boys se queda con 23 puntos. Este triunfo reafirma el buen momento del Verdinegro, que viene de una racha positiva tras ganar a Agropecuario en su partido anterior, y que enfrentará en la fecha próxima a Tristán Suárez.

La victoria no solo consolida a San Martín en la competencia, sino que también refuerza su confianza de cara a los próximos desafíos del torneo. Los jugadores y el cuerpo técnico de San Martín han demostrado una vez más su capacidad para competir al más alto nivel, y esta victoria es un reflejo del trabajo duro y la dedicación que han puesto en cada entrenamiento y en cada partido.

El equipo del Pueblo Viejo sigue demostrando que es un contendiente serio en la liga, y sus fanáticos pueden estar seguros de que seguirán viendo grandes actuaciones a medida que avanza la temporada. Con un rendimiento sólido y una estrategia bien ejecutada, San Martín se perfila como uno de los equipos a vencer en el torneo.