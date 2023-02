El gobernador Sergio Uñac convocó a la primera reunión de gabinete de lo que va del año. En la cita en la que estuvieron presentes todos los funcionarios, el mandatario aprovechó para que pedirles que haya más trabajo territorial y que aceleren la resolución de expedientes para brindar las soluciones que necesita la gente.

En la sala Colombo, Uñac recibió a los ministros y secretarios para intercambiar pareceres de la gestión y también para señalar los lineamientos del 2023. El Gobernador hizo énfasis en que los funcionarios tengan que incrementar su presencia en el territorio. Y, aclaró, que esto significa que quiere que los propios jefes estén en la calle escuchando a los ciudadanos y resolviendo los problemas que tengan.

El mensaje, que no se puede analizar por fuera del contexto electoral, fue generalizado para todos. Y esto no es un detalle menor si se tiene en cuenta que varios de los actuales ministros no tienen objetivos electorales para el próximo 14 de mayo. Pero para Uñac, esto es indistinto y por eso enfatizó en la necesidad de la presencia de los jefes de la cartera.

Sobre el pedido de resolución de expedientes está atado a lo anterior, ya que Uñac considera que de este modo el sanjuanino mejorará la percepción del trabajo del gobierno. Además, como contó este medio, existen demoras en la salida de pago de proveedores por la implementación de la nueva Ley Financiera y esto es uno de los objetivos a mejorar de inmediato.

Los ministros candidatos

Dentro del actual gabinete que encabeza el gobernador Sergio Uñac, seis son los que tienen intenciones de ser candidatos en distintos departamentos. Este es el caso del ministro de Gobierno, Alberto Hensel, el de Seguridad, Carlos Munisaga, de Salud, Alejandra Venerando, de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara y el Asesor Letrado, Carlos Lorenzo.

Los que ya se lanzaron son Munisaga en Rawson, Guevara y Venerando en Rivadavia, Lorenzo en Capital. En tanto que aún no confirman su candidatura a intendentes Aballay en Pocito y Hensel en Sarmiento.

Otras figuras del gabinete que están en la gatera de las posibilidades son la ministra de Turismo, Claudia Grynzpan y la secretaria de Ciencia y Tecnología, Marita Benavente. Ambas tienen posibilidades de formar parte de las listas, pero como candidatas a diputadas departamentales.

También está entre las posibilidades que la secretaria de Hacienda, Marisa López, pueda ser la compañera de fórmula de Uñac en las elecciones del 14 de mayo. Esta opción va ganando consideración gracias a la buena imagen que muestra la funcionaria y que cuenta con un base sólida en este punto.

La agenda oficial de la reunión de Gabinete

Oficialmente, el gobierno comunicó, por intermedio del ministro Hensel, que el temario de la reunión de gabinete tuvo como tema principal la planificación del 2023.

En este sentido, el ministro de Gobierno, expresó que “el gobernador insistió sobre la planificación y en base a ello realizamos las revisiones periódicas de los cumplimientos de los objetivos trazados en esa planificación”.

Además, dijo que “los objetivos del año están en el presupuesto. El compromiso es que la inflación no les gane a los trabajadores, seguir avanzando en infraestructura donde somos la provincia que más casas hemos construido y podemos destacar que somos una de las provincias con menos desocupación del país”.