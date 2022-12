Quienes apoyaban a Raúl Sánchez y lo iban a acompañar para ser la nueva conducción de Sportivo Desamparados, le comunicaron que se bajaban por emprendimientos personales que le iban a imposibilitar dedicarle el tiempo que el club víbora necesita. Por ello Sánchez, quien ya fue presidente de la institución puyutana en el 2002, decidió no presentarse como candidato a presidente para las elecciones que se realizarán el jueves 29 de diciembre y que pondrá fin a la gestión de Juan Valiente.

“El jueves desistí por algunos inconvenientes con el grupo que habíamos formado para hacernos cargo de Desamparados si los hinchas nos elegían. Algunos de los integrantes de la lista se bajaron porque tienen otros emprendimientos y estarán abocados a eso y no lo podrán dar el tiempo que Desamparados necesita. Yo los entiendo y me gusta que piensen en su futuro, pero a la vez se tiene que entender que para llevar adelante un club hay que trabajar en equipo y sin varios de ellos se iba a complicar. Porque yo era uno más en el grupo, que fui como cabeza de lista porque el resto me lo pidió dado que ya había sido presidente del club”, le contó a DIARIO HUARPE Raúl Sánchez, sobre los motivos por los cuales no será candidato a presidente.

Con su decisión tomada, Augusto Pérez Garro aparece con el camino allanado, ya que no tendrá oposición el jueves por la noche, cuando después de la lectura y aprobación de los balances de los años 2018 al 2022 se elijan nuevas autoridades.

“Tato” Pérez Garro es un fanático de Desamparados, con su vida ligada al club como hincha y que encabeza la lista “La Refundación en deuda con la historia”. En la actualidad preside la Unión Vecinal Barrio Aramburu y es asesor de seguros.

Los socios de Desamparados iban a tener que definir el sucesor de Juan Valiente, tras cinco años al frente, pero ahora Sánchez no se presentará con todo el dolor que eso le genera porque admitió que “quiero mucho al club, pasé e hice mucho por la institución y quería levantar a Sportivo, pero ahora sin un grupo de trabajo nada se puede hacer. Solo, es imposible y a la vista está, porque Desamparados necesita de mucha gente para volver al lugar que se merece y mejorar la institución”.

Sánchez contó que se quedó con un proyecto armado, en el que tenía apoyo de muchos empresarios, que iba a aportar a potenciar la escuela de fútbol entro otros ítems y generar recursos para armar un equipo protagonista para el certamen local, pero proyectando en la participación en el Regional Amateur buscando volver al Federal A.

“Le deseo lo mejor a Tato Pérez Garro, Dios quiera que la vaya bien porque los hinchas de Desamparados están enojados con los dirigentes porque no hay cancha y se descendió”, fueron los augurios de Sánchez, quien admitió que no hay chance alguna que se una con Pérez Garro, ya que era su opositor y considera que sus ideas son diferentes.