Su nombre es Augusto Pérez Garro, es nieto de uno de los socios fundadores del Club Sportivo Desamparados. Hombre de familia y padre de 6 hijos, que tiene como profesión asesor de seguros, todos lo conocen como ‘Tato’, pero es quien encabeza el grupo “Los Leales” de la lista “La Refundación en Deuda con la historia” que desea hacer resurgir a un club que se encuentra hundido en una crisis institucional y deportiva.

Puyutano desde nacimiento, y muy conocido por los hinchas del club, Pérez Garro parece ser quien tiene allanado el camino para quedarse con las riendas del club a siete días de lo que se espera sea un día histórico para una gran parte de los hinchas y socios. Es que después de casi 5 años, Juan Valiente no seguirá al mando del club que dejó hundido tras el descenso del Federal A al Torneo Regional Amateur.

Según las palabras de ‘Tato’, la experiencia que tiene presidiendo al club Unión Vecinal Barrio Aramburu desde hace 12 años lo motivó a sentirse preparado para lo que puede ser el gran desafío de su vida. “Me sorprendió ver como muchas agrupaciones empezaron a nombrarme para que me haga cargo del club porque fue algo genuino de muchos sectores relacionados con el club”, confesó.

“Creo que los clubes deben tener su apertura social para que todos participen y también ocupen lugares en la estructura participativa. Los clubes populares, como Desamparados, deben ser multidisciplinarios y deben diversificar su matriz deportiva para que todos los socios tengan su espacio para que no lleven una vida sedentaria”, afirmó Pérez Garro.

Entre los objetivos principales que tiene por delante en su posible futura gestión, Pérez Garro dijo que le gustaría adquirir un predio, ya sea mediante un convenio o por otro tipo de medios que permita diversificar la matriz deportiva y ofrecerle a los socios otros servicios que puedan ser una fuente de ingresos para el club. “Sabemos que no es algo sencillo, que es costoso, pero se puede lograr este tipo de objetivos a través de convenios con empresas que deseen integrarse al proyecto de Sportivo Desamparados”, relató.

Pérez Garro desea resurgir al club de sus amores. "No quiero ver desaparecerlo", afirmó.

De acuerdo al testimonio del por ahora único candidato a presidente, actualmente algunas disciplinas que tiene el club no cuentan con un espacio propio para practicar. Esto obliga a pagar alquileres y gastar recursos que terminan desfinanciando a las actividades y no se pueden aprovechar para otras necesidades que estas tienen.

“Siempre pienso que Desamparados tiene una licencia social que lo hace ser responsable en la pérdida de espacios deportivos que tenía la zona. Antes contábamos con varias canchas y hoy esos espacios no están más. Eso tiene un impacto social que es bastante peligroso para un club”, señaló ‘Tato’.

- ¿Qué te impulsa a encabezar este proyecto que desea conducir a Desamparados?

El sueño de todo hincha creo que pasa por ser jugador, director técnico o dirigente para tener incidencia sobre la vida del club y hacerle un bien. Toda la pasión y la verborragia que uno tuvo como hincha, desea volcarla ocupando un lugar en la dirigencia, pero con mucha responsabilidad. Me acompaña mucha gente de experiencia que decidió que yo estaba capacitado para estar al frente de este grupo que desea volver a recuperar el club.

Siempre fui cauto y respeté a quienes aún conducen a Desamparados, más allá de los errores que cometieron. No hemos tenido acceso a los estados contables del club y a su situación económica. Tenemos el aval y el respaldo de las autoridades más importantes de la provincia. Tengo el respaldo de un grupo bien organizado, con gente que goza de autoridad moral y con experiencia en el club de gestiones aprobadas. Hay gente que quiere hacer el bien y no lucrar

- ¿Cómo pensás que se debe llevar a cabo el armado del plantel teniendo en cuenta la posibilidad de que Desamparados puede ser invitado a seguir jugando en el Federal A?

Esto es un tema que nos preocupa, por eso nos molestó el llamado a asamblea tan tardío que hizo el club. Si se da la invitación al Federal A, deberemos trabajar a contrarreloj, y si nos toca jugar el Torneo Regional Amateur, tendremos más tiempo para armar nuestro equipo. Soy de la idea que no nos debemos volvernos locos para traer 18 jugadores de afuera a los que les debes pagar no solo sus sueldos, sino también los alquileres de sus viviendas. En San Juan hay buenos futbolistas y si uno revisa la historia del club, las mejores etapas contaron con una base del plantel bien provincial. Si se incorporan jugadores de otra provincia, deben ser nombres que le aporten jerarquía y un salto de calidad al equipo.

- ¿Qué pensás de las sociedades anónimas en los clubes?

Soy un enemigo de las sociedades anónimas en los clubes. Soy un convencido que los clubes deben y tienen que seguir siendo el segundo hogar que le brinde una contención y formación a los socios y a sus deportistas. Las sociedades anónimas por lo general buscan lucrar a través de los clubes.

- ¿Qué significa Sportivo Desamparados para ‘Tato’ Pérez Garro?

Si Desamparados tuviese una existencia humana, hoy sería un plato más en la mesa de muchas familias. Hoy lo veríamos muy flaquito y enfermo, deseando que lo abracés para curarlo. Pero no es una existencia humana, es un integrante más de la familia y sus colores siempre están presentes. Desamparados es el abuelo, el papá y la mamá; es la anécdota, la memoria que forma parte de nuestras vidas. Hoy hay un club que está en peligro de desaparecer, por eso decidimos tomar cartas en el asunto junto a mi compañero Juan Tello y toda la gente que me acompaña.

Relación con Valiente y la actual conducción

“No tengo nada en contra de ellos, pero sí en la manera en la que se manejaron con el club. Hay que escuchar a los que saben, no creer que se está por encima de todos”, aseguró Pérez Garro. Al mismo tiempo, recalcó los errores que se presentaron en la gestión de Juan Valiente, ya que se perdió la categoría y se mantuvo demasiado hermetismo para administrar al club. “Tengo en claro que el tema hídrico fue una circunstancia de fuerza mayor, pero se perdió la cancha porque no se contaba con un financiamiento adecuado para tomar soluciones a tiempo”, agregó.

“Hay gente que los acusa de haber robado, pero creo que con el estado en el que estaba administrado el club, es imposible que hayan robado algo. Pero tampoco debemos agradecer los huecos que pueden haber tenido que tapar por los déficit que ellos mismos han generado. Estamos acá porque tenemos muchísimo amor por Desamparados y eso supera los comentarios maliciosos que nos hicieron llegar”, comentó.

Respecto al padrón de socios, Juan Valiente tomó el compromiso a cerrar el padrón de socios al 30 de noviembre. Esto significa que ningún hincha puede asociarse hasta que se realice el acto eleccionario, aunque se supone que se debe presentar un padrón depurado de los socios que actualmente están en condiciones de votar. "Tuvimos una reunión amena con el presidente. Exigimos tener acceso al padrón de socios depurado y se comprometió en eso, así terminamos con la preocupación que tenían socios históricos del club que temían porque vengan hinchas a asociarse un día antes de las elecciones y accedieran a votar. Sería catastrófico", manifestó.

Con Valiente como presidente, Desamparados perdió su categoría y la institución se encuentra hundida en una gran crisis.

Un pasado pasional sobre el tablón

Pérez Garro es conocido porque siempre le gustó alentar al club de sus amores en la popular del estadio José Eduardo Nehín, algo de lo cual no se arrepiente. “He sido siempre una persona visceral en mi vida y amo Desamparados. Pero que me quieran tildar de barrabrava me da orgullo porque significa que no me encontraron malos manejos en el club Unión Vecinal Barrio Aramburu, pero tampoco me vieron apretar a algún dirigente y mucho menos un taquillero me ha cortado una entrada de la barra. Siempre pagué mi entrada por amor al club”, aseveró.

Finalmente, el único candidato a presidente afirmó que en su mandato no piensa darle entradas a la barrabrava de Sportivo Desamparados, ya que realizar eso significaría crear un déficit importante en la economía del club.