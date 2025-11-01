El Club Atlético River Plate lleva adelante este sábado las Elecciones 2025 para definir la nueva conducción institucional que regirá los destinos del club durante el próximo cuatrienio. El acto electoral se desarrolla en las instalaciones del Estadio Más Monumental, entre las 10 y las 20 horas, con la participación de cinco listas encabezadas por distintos candidatos, entre ellos el oficialista Stefano Di Carlo.

Según informaron desde la institución, están habilitados 87.000 socios y socias para emitir su voto. De superarse los 19.000 votantes, River podría marcar un nuevo récord de participación, superando las cifras alcanzadas en los comicios de 2013, 2017 y 2021.

Por primera vez, el club implementa un sistema de Boleta Única Electrónica, que busca agilizar el proceso de votación y reforzar la transparencia. Los socios activos mayores de 16 años, con tres años de antigüedad y la cuota de septiembre 2025 al día, pueden sufragar presentando su DNI físico, único documento válido para acreditar identidad.

Durante la jornada se renovarán los principales órganos de gobierno, incluida la Comisión Directiva, con un presidente, tres vicepresidentes y 21 vocales titulares, además de la Comisión Revisora de Cuentas y el Cuerpo de Representantes de Socios.

El acceso al club se habilitó por los ingresos de Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno, con dos horas de estacionamiento gratuito para los votantes. Además, la Fundación River dispuso un espacio recreativo infantil para quienes asistan con sus hijos.

Las listas participantes son:

Frente Filosofía River (oficialismo) – Stefano Di Carlo

Frente River Primero – Luis Belli

Frente Ficha Limpia en River – Pablo Lunati

Frente River Somos Todos – Carlos Trillo

Frente River Campeón Deportivo y Social – Daniel Kiper

Los resultados se conocerán en las horas posteriores al cierre de las urnas, mientras los socios esperan definir quién liderará a la institución de Núñez hasta 2029.