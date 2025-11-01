El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado una jornada nublada y con chaparrones en distintos momentos del día en San Juan. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C, mientras que el viento soplará predominantemente desde el sector sur.

Durante la mañana, el organismo prevé chaparrones con una temperatura cercana a los 18°C, acompañados de ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h. En la tarde, las lluvias continuarán de forma intermitente y el termómetro marcará el pico máximo de la jornada, con 25°C y vientos de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de 18°C y viento leve, entre 7 y 12 km/h, siempre del cuadrante sur.

Para el domingo, el SMN anticipa una recuperación térmica con una mínima de 11°C y una máxima de 30°C, sin probabilidad de lluvias, por lo que el fin de semana cerrará con condiciones más estables y cielo parcialmente despejado.