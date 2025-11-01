Un hombre de Pocito, identificado como Osvaldo Damián Tivani, de 38 años, fue condenado este viernes a tres años de prisión condicional por consumir y distribuir material de abuso y explotación sexual infantil. El fallo fue resultado de un juicio abreviado avalado por el juez de garantías Mariano Carrera, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El caso se inició en septiembre pasado, luego de que una unidad fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportara que un ciudadano sanjuanino había compartido material de pornografía infantil. El informe señalaba que, el 6 de junio, Tivani había enviado tres videos de abuso sexual infantil a otra persona a través de WhatsApp.

A partir del rastreo informático, los peritos identificaron la cuenta del sospechoso y determinaron que el usuario era Tivani, domiciliado en Villa Aberastain, Pocito. El 7 de octubre se realizó un allanamiento en su vivienda, donde se le secuestró el teléfono celular utilizado para distribuir los videos. En los registros, los investigadores hallaron dos grabaciones con niños siendo abusados y una tercera con una menor desnuda.

Durante la audiencia, Tivani, representado por el abogado Manuel Giménez Puchol, reconoció su responsabilidad penal y aceptó la condena a cambio de evitar el cumplimiento efectivo de la pena. De esta manera, el juez homologó el acuerdo y le impuso tres años de prisión en suspenso, además de las reglas de conducta establecidas por el Código Penal.

Cabe señalar que el condenado ya había tenido antecedentes judiciales, con un pedido de captura emitido en 2020 por los delitos de desobediencia y amenazas, aunque esa causa fue posteriormente archivada. En esta oportunidad, el acuerdo judicial evitó su traslado al penal de Chimbas, quedando bajo régimen condicional.