Una joven de Ullum estuvo a centímetros de una tragedia cuando un árbol cayó sobre su moto en medio del fuerte viento Sur que azotó la provincia. El hecho ocurrió en el interior del barrio Colón, donde las ráfagas derribaron un enorme pimiento que terminó aplastando por completo el rodado. Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios del departamento, la víctima se salvó de milagro gracias a su reflejo: escuchó un crujido y retrocedió unos pasos antes del impacto.

El episodio ocurrió alrededor de las 23 horas del jueves, sobre calle San Antonio, a unos 50 metros de Valentín Ruiz. La chica se encontraba visitando a una amiga y había dejado su moto 110cc estacionada a pocos metros. En cuestión de segundos, el viento hizo que el árbol se partiera desde la base y se desplomara con violencia, destruyendo por completo el vehículo.

“Si hubiese querido sacar la moto o si hubiese estado encima, la historia sería otra”, dijo una fuente cercana al caso. Tras el incidente, personal municipal y bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para remover los restos del árbol y despejar la zona.

El fenómeno del viento Sur provocó además la caída de varios postes de energía eléctrica en distintas zonas de Ullum, generando cortes de luz y daños materiales. Sin embargo, la rápida reacción de la joven evitó que el episodio terminara con consecuencias fatales, en una noche marcada por el temporal y el susto de quienes se encontraban en la vía pública.