Mariah Carey reeditó su clásico ritual navideño con un nuevo video que marca, una vez más, el inicio simbólico de las fiestas. La artista compartió en Instagram una producción breve en la que reaparece diciendo su icónica frase “It’s time”, dando por inaugurada la temporada de árboles, luces y villancicos. El lanzamiento acumuló más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios en cuestión de horas, consolidando una tradición digital que ya trasciende lo musical.

En el clip, Carey adopta una estética angelical con un vestido blanco de corpiño estructurado, mangas ceñidas y alas de plumas, completando el look con una corona de estrellas. La trama combina humor y promoción: un personaje intenta “cancelar la Navidad”, pero la cantante lo congela y reparte bolsas de Sephora desde un trineo, en una alianza comercial que integra publicidad y espectáculo.

El fenómeno no solo es mediático. Cada año, la publicación de “It’s time” coincide con un aumento en las búsquedas online vinculadas a compras, decoración y música navideña. En 2024, el comercio electrónico registró incrementos significativos entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, reforzando el peso cultural y económico del gesto de Carey.

Convertida en símbolo de la apertura festiva, la artista repite desde hace varios años el ritual del 1 de noviembre, generando expectativa global y marcando el punto de partida del consumo navideño. Con humor, teatralidad y marketing integrado, Mariah Carey no solo revalida su clásico All I Want for Christmas Is You, sino que reafirma su papel como la indiscutible “reina de la Navidad”.