El Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) continuará en noviembre con sus campañas itinerantes de donación de sangre, una iniciativa que busca mantener en condiciones óptimas el banco provincial y garantizar la disponibilidad para pacientes que lo necesiten en hospitales públicos y privados.

Desde el organismo explicaron que el propósito de estas colectas es promover la donación voluntaria, habitual y solidaria, descentralizando el acceso a los distintos departamentos para facilitar la participación de más personas. Las jornadas se desarrollarán de 8:30 a 12 horas, y comenzarán el 7 de noviembre en Albardón, extendiéndose hasta el 28 de noviembre en Angaco.

Los requisitos para donar sangre incluyen tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, y gozar de buena salud. En caso de poseer tatuajes, piercings o haber sido sometido a cirugías, se recomienda esperar 12 meses antes de donar. Quienes hayan recibido la vacuna contra el Covid-19 deben aguardar al menos 72 horas. El día de la colecta, se aconseja desayunar liviano, evitando lácteos y priorizando líquidos, y concurrir con el DNI.

A continuación, el cronograma completo de las colectas anunciadas por el Iphem:

7 de noviembre: Hospital Dr. José Giordano, departamento Albardón.

8 de noviembre: Centro de Convenciones Barrena Guzmán, Capital.

12 de noviembre: Hospital San Roque, Jáchal.

14 de noviembre: Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito.

17 de noviembre: Salón de UDAP, departamento Valle Fértil (colabora Hospital Dr. Alejandro Albarracín).

19 de noviembre: Sector de Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar, Caucete.

25 de noviembre: Hospital Ventura Lloveras, Sarmiento.

28 de noviembre: Centro de Jubilados, Angaco (colabora Hospital Dr. Rizo Esparza).

Desde el instituto de sangre destacaron la importancia de la donación voluntaria, que permite salvar vidas y mantener la reserva de sangre necesaria para cirugías, tratamientos oncológicos y emergencias.