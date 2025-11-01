Provinciales > Noviembre
Campaña: el Iphem anunció ocho colectas de sangre en San Juan
POR REDACCIÓN
El Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) continuará en noviembre con sus campañas itinerantes de donación de sangre, una iniciativa que busca mantener en condiciones óptimas el banco provincial y garantizar la disponibilidad para pacientes que lo necesiten en hospitales públicos y privados.
Desde el organismo explicaron que el propósito de estas colectas es promover la donación voluntaria, habitual y solidaria, descentralizando el acceso a los distintos departamentos para facilitar la participación de más personas. Las jornadas se desarrollarán de 8:30 a 12 horas, y comenzarán el 7 de noviembre en Albardón, extendiéndose hasta el 28 de noviembre en Angaco.
Los requisitos para donar sangre incluyen tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, y gozar de buena salud. En caso de poseer tatuajes, piercings o haber sido sometido a cirugías, se recomienda esperar 12 meses antes de donar. Quienes hayan recibido la vacuna contra el Covid-19 deben aguardar al menos 72 horas. El día de la colecta, se aconseja desayunar liviano, evitando lácteos y priorizando líquidos, y concurrir con el DNI.
A continuación, el cronograma completo de las colectas anunciadas por el Iphem:
7 de noviembre: Hospital Dr. José Giordano, departamento Albardón.
8 de noviembre: Centro de Convenciones Barrena Guzmán, Capital.
12 de noviembre: Hospital San Roque, Jáchal.
14 de noviembre: Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito.
17 de noviembre: Salón de UDAP, departamento Valle Fértil (colabora Hospital Dr. Alejandro Albarracín).
19 de noviembre: Sector de Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar, Caucete.
25 de noviembre: Hospital Ventura Lloveras, Sarmiento.
28 de noviembre: Centro de Jubilados, Angaco (colabora Hospital Dr. Rizo Esparza).
Desde el instituto de sangre destacaron la importancia de la donación voluntaria, que permite salvar vidas y mantener la reserva de sangre necesaria para cirugías, tratamientos oncológicos y emergencias.