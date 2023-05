El inicio de la jornada electoral en San Juan se destacó por tener demoras en la apertura de mesas y denuncias de distintas listas sobre la falta de votos. Pero, a pesar de todo esto, el integrante del Tribunal Electoral provincial, Daniel Olivares Yapur, indicó que “todo transita con normalidad”.

Olivares Yapur dijo que “es cierto que hubo algunas demoras, pero no es algo que no se pueda solucionar e incluso ya se fueron solucionando con el transcurso de los minutos”. Además, expresó que “el retraso se dio por qué en algunas mesas no llegaba el presidente, en otras había demoras porque el encargado de la escuela no llegaba con las llaves para poder procesar a la apertura del aula donde estaban depositadas las urnas”.

El representante del Tribunal Electoral provincial afirmó que “con la colaboración del jefe de policía se está llevando adelante un despliegue tecnológico sin precedente. Tenemos una sucursal de Cisem 911, todo un equipo de comunicaciones policiales trabajando, se está desarrollando el comicio con total normalidad”.