El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado San Juan vivirá una jornada marcada por un fuerte contraste térmico entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima será de apenas 1°C, lo que obligará a abrigarse en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, ofreciendo un clima más templado hacia la tarde.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que el sol se imponga desde temprano. Sin embargo, para la tarde y la noche se prevé un leve cambio en las condiciones, con nubosidad parcial que cubrirá parte del cielo sanjuanino.

El viento soplará de manera leve: durante la mañana llegará desde el sector norte a unos 12 km/h, mientras que hacia la noche cambiará de dirección, soplando desde el este con similar intensidad.

Con este panorama, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada agradable para las actividades al aire libre, especialmente durante la tarde, aunque será necesario un abrigo adicional en las primeras y últimas horas del día.