Este viernes 8 de agosto, los bomberos voluntarios de Rawson iniciaron una nueva etapa al inaugurar su sede provisoria en el Médano de Oro, tras abandonar el ex camping Foecyt (en calles Doctor Ortega y San Miguel) por reiterados hechos de inseguridad que incluían robos, daños a vehículos, falta de iluminación y hasta enfrentamientos con delincuentes armados.

El jefe del cuartel, José Luis Vila, contó a DIARIO HUARPE que el traslado se concretó gracias a la oferta de la presidenta de la Unión Vecinal del Médano de Oro, quien puso a disposición un edificio que funcionó como comisaría y hoy estaba desocupado. “Nos ofrecieron un lugar más seguro y con mejores condiciones para trabajar”, señaló Vila.

La nueva base cuenta con tres ambientes, un amplio fondo con galpón techado para guardar el camión y la camioneta, y espacios adaptados como cocina, comedor y área de descanso. Además, recibieron equipamiento donado por la mina Veladero, incluyendo cascos, botas y uniformes.

Actualmente, el cuartel dispone de 15 voluntarios y lanzó una convocatoria abierta para sumar integrantes. Entre los requisitos figuran ser mayor de edad, tener la primaria finalizada, saber leer y escribir, y no poseer antecedentes penales. No hay límite de edad, y el jefe destacó el caso de una voluntaria de 57 años que se sumó recientemente. Por último y para resaltar, el objetivo inicial será el de conformar un equipo de al menos seis bomberos para cubrir turnos de 24 horas, los siete días de la semana en esa zona donde en épocas como las de este mes se vuelen más frecuentes los incendios forestales.