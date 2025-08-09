En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció dos medidas clave para proteger el equilibrio fiscal y limitar el gasto público. El mandatario adelantó que instruirá al Ministerio de Economía para prohibir al Tesoro nacional usar fondos del Banco Central para financiar el gasto primario del Estado. Esta resolución formalizará la restricción a la emisión monetaria como fuente de financiamiento.

“El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, afirmó Milei durante su mensaje.

Desde el Gobierno destacan que la emisión sin respaldo fue un factor clave en la inflación histórica de Argentina. El presidente insistió en que el exceso de dinero en circulación “destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”.

Publicidad

La segunda medida consiste en el envío de un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. El texto buscará establecer una regla fiscal estricta que exija equilibrio o superávit en las cuentas públicas. Además, incluirá sanciones penales para legisladores y funcionarios que incumplan esta norma.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó Milei.

El presidente fundamentó la necesidad de estas medidas recordando que “cada vez que el Estado aumentó el gasto sin capacidad de financiamiento genuino, recurrió a la emisión o un mayor endeudamiento, lo que terminó en inflación acelerada, pérdida del poder adquisitivo y más pobreza”.

Publicidad

El anuncio llega en un contexto de conflicto con la oposición, tras la aprobación de leyes que, según el mandatario, aumentan el gasto y amenazan el equilibrio fiscal. Mencionó la moratoria previsional, aumentos a docentes y mejoras en pensiones como ejemplos que sumarían cerca del 2,5% del PBI en gasto anual.

Con estas medidas, el Gobierno busca blindar la política económica y limitar la capacidad del Congreso para aprobar medidas con impacto fiscal sin financiamiento claro. Milei llamó a la sociedad a decidir entre mantener la disciplina fiscal o volver al modelo de déficit y emisión que agravó la crisis económica.

Publicidad

“Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, y la única manera de lograrlo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”, concluyó el presidente.