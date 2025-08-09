Durante la tarde de este viernes 8, la rápida intervención de la Policía de San Juan frustró un intento de robo en una obra en construcción en el Loteo Horizonte Andino, en el departamento de Rawson. Dos jóvenes, de 21 y 18 años, fueron detenidos por efectivos de la Subcomisaría Ansilta y la Unidad Coordinadora de Departamentales, luego de que un albañil diera aviso al 911 sobre la presencia de personas sospechosas.

El operativo se desencadenó alrededor de las 14.30 horas, cuando el personal policial que realizaba tareas de prevención en la vía pública recibió la alerta. De inmediato, los uniformados se dirigieron al lugar, un loteo ubicado en la zona de Rawson, y coordinaron un cerco perimetral para evitar la fuga de los delincuentes.

En el interior de la construcción, los agentes encontraron a Alan Riveros Díaz, de 21 años, y a Axel Gabriel Díaz Guzmán, de 18 años. Ambos, con domicilio en el Barrio Alameda, no lograron evadir el cerco policial y fueron aprehendidos en el acto. En el lugar, la policía constató que los jóvenes ya habían apilado varios elementos, entre hierros y herramientas, listos para ser sustraídos.

La damnificada, una mujer de 40 años residente en Capital, fue notificada del hecho. El caso quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que inició un legajo por hurto simple en grado de tentativa. Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La actuación policial fue clave para evitar el perjuicio a la dueña de la obra.