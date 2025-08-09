El presidente Javier Milei brindó este viernes 8 por la noche una cadena nacional grabada para explicar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. El mandatario nacional lanzó un fuerte desafío al Congreso y anunció dos medidas para “amurallar” el equilibrio fiscal, tras criticar la aprobación de proyectos que, a su entender, amenazan la estabilidad económica.

El mandatario informó que instruirá al Ministerio de Economía a prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria o préstamos del Banco Central. Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit, exigiendo equilibrio o superávit y sancionando a legisladores y funcionarios que no cumplan.

A continuación, estas fueron algunas de las frases más contundentes en el mensaje televisado que duró 23 minutos:

“La inflación se ha desplomado, pasando de una tasa interanual del 300% al 25%”.

“Cerca de 6 millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, hoy comen”.

“No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”.

"Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel"

"No se dejen engañar por quienes ya llevaron al país al pozo del que intentamos salir"

"El Congreso "no está proponiendo otra cosa que impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio para los jóvenes".

"El Congreso nos impone el gran impuesto no legislado, que es la inflación"

“No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

“Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”.

“La única manera de que los ingresos argentinos mejoren de forma sostenida es con crecimiento económico genuino".

Por último, cerró citando a Virgilio y Ludwig von Mises: “Jamás cedamos frente el mal. Vamos a combatirlo con mucha más fuerza”, invocando la bendición de Dios y “las fuerzas del cielo”.