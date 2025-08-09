Política > Sin anestesia
Las frases más destacadas de la cadena nacional del presidente Milei
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei brindó este viernes 8 por la noche una cadena nacional grabada para explicar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. El mandatario nacional lanzó un fuerte desafío al Congreso y anunció dos medidas para “amurallar” el equilibrio fiscal, tras criticar la aprobación de proyectos que, a su entender, amenazan la estabilidad económica.
El mandatario informó que instruirá al Ministerio de Economía a prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria o préstamos del Banco Central. Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit, exigiendo equilibrio o superávit y sancionando a legisladores y funcionarios que no cumplan.
A continuación, estas fueron algunas de las frases más contundentes en el mensaje televisado que duró 23 minutos:
- “La inflación se ha desplomado, pasando de una tasa interanual del 300% al 25%”.
- “Cerca de 6 millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, hoy comen”.
- “No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”.
- "Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel"
- "No se dejen engañar por quienes ya llevaron al país al pozo del que intentamos salir"
- "El Congreso "no está proponiendo otra cosa que impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio para los jóvenes".
- "El Congreso nos impone el gran impuesto no legislado, que es la inflación"
- “No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
- “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”.
- “La única manera de que los ingresos argentinos mejoren de forma sostenida es con crecimiento económico genuino".
Por último, cerró citando a Virgilio y Ludwig von Mises: “Jamás cedamos frente el mal. Vamos a combatirlo con mucha más fuerza”, invocando la bendición de Dios y “las fuerzas del cielo”.
