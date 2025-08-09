Un niño de 9 años permanece internado en el Hospital Dr. Marcial Quiroga tras sufrir quemaduras de consideración en su cuerpo. El lamentable suceso ocurrió este pasado jueves en la localidad de El Encón, departamento 25 de Mayo, cuando un bidón que almacenaba nafta estalló, al aparecer porque el menor lo manipulaba prendiendo un encendedor, según explicaron desde Comisaría 2°.

El hecho se desencadenó en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la ruta nacional N°20, a la altura del kilómetro 429, en la zona conocida como Las Trancas, límite con la provincia de San Luis. Según los primeros datos recabados en el hospital por parte del personal policial de la comisaría de Las Casuarinas en el hospital, el pequeño, de apellido Quiroga, se encontraba jugando con un encendedor cerca de un bidón de plástico que contenía restos de combustible. La acumulación de gases altamente inflamables en el recipiente, un fenómeno común en este tipo de depósitos, provocó una violenta explosión que lo alcanzó de lleno.

La onda expansiva y las llamas impactaron directamente en el menor, provocándo quemaduras en el rostro y la parte superior del tórax. Ante la gravedad de las lesiones, familiares y vecinos solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia. Fue así que personal de salud del Encón acudió rápidamente al lugar y, tras estabilizar al pequeño, procedieron a su traslado de urgencia al hospital de referencia en el departamento Rivadavia.

Una vez en el nosocomio, el niño fue ingresado en el Instituto del Quemado, la unidad especializada en el tratamiento de este tipo de heridas. Allí, el equipo médico evaluó su estado y dispuso su internación para observación y curaciones. Si bien se encuentra fuera de peligro, la magnitud de las quemaduras obliga a mantener un estricto control sobre su evolución, a la espera de un próximo parte médico que detalle su estado de salud.

Este trágico accidente puso de manifiesto, una vez más, los peligros asociados a la manipulación de combustibles y materiales inflamables, especialmente en presencia de menores. Las autoridades de la Comisaría 32° de 25 de Mayo tomaron conocimiento del hecho a primera hora de la mañana de este viernes y trabajan en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el siniestro.