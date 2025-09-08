Eliminatorias: hora y cómo ver Chile vs. Uruguay

El próximo martes, el Estadio Nacional de Santiago será el escenario del choque entre Chile y Uruguay, un clásico sudamericano con realidades opuestas. El partido, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, no solo cerrará la competencia para ambos, sino que representará el punto final de dos caminos muy distintos. El encuentro comenzará a las 19:30 (hora de Chile) y a las 20:30 (hora de Uruguay y Argentina).

La Celeste, con su boleto mundialista ya asegurado desde su última victoria ante Perú, llega a la capital chilena con la tranquilidad de los deberes cumplidos. Aunque el resultado no alterará su posición en la tabla, el equipo de Marcelo Bielsa buscará una victoria para consolidar el buen momento y, más importante aún, para que sus jugadores demuestren méritos para formar parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Cómo llegan los equipos y el historial reciente

Por su parte, la Selección Chilena vivirá un momento agridulce. Este partido marcará el cierre de un ciclo decepcionante, que los dejó sin posibilidades de clasificación, ni siquiera al repechaje. Con el riesgo de terminar en el último puesto, los dirigidos por La Roja intentarán dar una última alegría a sus hinchas, buscando un cierre digno y simbólico a una campaña para el olvido. Para ello, contarán con nombres como Ben Brereton, Alexander Aravena y Felipe Loyola, quienes deberán mostrar su mejor nivel.

Uruguay llega a este encuentro con un presente sólido, tras una contundente victoria 3-0 sobre Perú en Montevideo, lo que elevó su puntaje a 27 unidades. En el bando uruguayo, se espera que jugadores como Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Aguirre y Rodrigo Bentancur mantengan el alto rendimiento que mostraron en el partido anterior. En contraste, Chile viene de una dura derrota 3-0 como visitante ante Brasil, y se encuentra con solo diez puntos en la clasificación.

Cómo ver el partidazo por Eliminatorias

El último enfrentamiento entre ambos equipos data del 8 de septiembre de 2023, por la primera jornada de estas mismas Eliminatorias, cuando Uruguay se impuso 3-1 en el Estadio Centenario con un doblete de Nicolás De La Cruz y un gol de Federico Valverde. Arturo Vidal había anotado el descuento para Chile. El partido de este martes se podrá ver en vivo a través de AUF TV en Uruguay y por DSports en el resto de la región.