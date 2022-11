Un día antes de una sesión clave en Diputados en la que se debatirá una ley que declara la Emergencia en la Obra Pública, el gobernador Sergio Uñac habló del tema y se mostró confiado en que el proyecto impulsado por su gestión saldrá aprobado. El mandatario aseguró que esta ley es fundamental para que el Gobierno pueda salir a inyectar capital en distintas obras como una forma de ayudar a las empresas a soportar la inflación y evitar que haya despidos en el sector de la construcción.

El mandatario sanjuanino habló en una rueda de prensa durante un operativo de erradicación de villas en Rivadavia. Aseguró que espera que el proyecto de ley sea aprobado, aunque reconoció que hay distintos sectores que ya se pronunciaron en contra.

"Creo que se va a aprobar, pero si no se aprueba, no se aprueba. Estas son cosas que pueden pasar. He leído que Juntos Por el Cambio tiene dudas, no tengo muy en claro cuáles. Puede ser, pero para eso está el proyecto, para que puedan zanjar las dudas", aseguró Uñac.

El mandatario dijo que cree que desde el sector del giojismo en Diputados han dicho que no apoyarán la iniciativa, pero reconoció que no tiene demasiados datos sobre la postura de los diputados que responden a este sector.

"Yo he cumplido, hemos presentado un proyecto de ley, se recibió la inquietud de distintas cámaras", agregó Uñac, quien aseguró que se ha reunido con referentes de la Cámara de la Construcción y otras entidades que agrupan a empresas más chicas.