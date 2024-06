Francisco “Pancho” Paladini es empresario local, pero también incursiona en el ámbito dirigencial de distintos ámbitos, en este segundo rol es que opinó respecto a la renovación del Partido Justicialista de San Juan y marcó a Carlos Munisaga o Facundo Perrone como los dirigentes ideales para liderar la etapa que viene en el partido. Paladini dijo también en el Café de la Política que “Gioja y Uñac deben hacerse a un lado, pero dejar que los nuevos dirigentes surjan”. El empresario también analizó los primeros meses de gestión de la actual gestión provincial y nacional, y lo hizo en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale por el 19.2 del TDA, por YouTube, Twitch y Kick.

Paladini expresó que “para la renovación del PJ yo le pongo una ficha a Facundo Perrone porque es un joven dirigente que luchó electoralmente contra tres ministros en Rivadavia y les ganó, eso deja a la vista que sabe cómo sumar voluntades. Además, es de los peronistas dialoguistas que es lo que se necesita hoy en día, como también lo veo en Carlos Munisaga que está haciendo una buena gestión en Rawson”, sentenció, pero agregó que “para que esto ocurra, Gioja y Uñac deben correrse de la escena y permitirles a los nuevos dirigentes crear su propio camino”. También resaltó entre los dirigentes que deberían encabezar el futuro del peronismo de San Juan, a Emilio Baistrocchi, ya que, dijo el empresario, que “Emilio logró instalarse en la agenda con absoluta habilidad y sin una estructura evidente”.

“Pancho” también opinó sobre los meses que lleva como gobernador Marcelo Orrego y dijo que “debería estar comandando la Liga de Gobernadores del PRO o algo así porque es la manera que tiene de ganar peso y negociar con Nación desde otro lugar”. El empresario dijo además que, "sé que Marcelo le cae simpático a la gente, pero el tiempo de un gobernador vale oro, por eso no veo mal que use los aviones que tiene la Provincia".

Paladini también habló sobre la gestión de Javier Milei y dijo que “es coherente con lo que prometió en campaña y logró algo impensado que es que la obra pública, que en San Juan comenzó a rehabilitarse, no haya generado protestas en la calle. Eso, si lo hubieran dicho hace un año atrás, nadie lo creía. Hay que darle mérito por eso”.

La desilusión de Paladini en San Martín

El dirigente empresarial, Francisco Paladino, contó que “me desilusioné mucho en la última asamblea de San Martín por la obsecuencia de todos”.

Paladini dijo que “a Miadosqui siempre le reconocí que agarró un club quebrado que levantó con su gestión, pero creo que los dirigentes con el paso del tiempo le agarran gusto al sillón y no quieren irse generando un problema al club. Así es que la última asamblea me desilusioné por la obsecuencia que no le ayuda a nadie”.

Por último, dijo que “lo justo es que un dirigente esté un periodo con reelección e irse, pero no así nomás, sino dejando a alguien formado para que lo suceda. Esa es su responsabilidad”.

La campaña de Ideas, ideas y más ideas

Desde que antes que iniciara el periodo de campaña proselitista del 2023 en San Juan, la cartelería y las publicidades que destacaban eran las que postulaba a Francisco Paladini. Lo que no se supo hasta hoy es a que se postulaba con esa campaña y el empresario reveló que “la intención era ser candidato a diputado provincial”.

Paladini contó que “nosotros en el 2023 nunca planteamos ser candidato a gobernador, planteamos una campaña con intención de posicionarnos con el objetivo de lograr una diputación provincial. Pero nunca nadie lo vio de ese punto de vista y todos creían que buscaba ir por la gobernación”.

Francisco Paladini / Dirigente empresarial