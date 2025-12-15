El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado que anticipa un período de tiempo estable y mayormente despejado para la provincia de San Juan, abarcando desde la mañana del lunes 15 hasta la noche del martes 16 de diciembre de 2025. El escenario predominante estará caracterizado por la ausencia de precipitaciones y un marcado ascenso térmico.

Día lunes 15: vientos moderados y cielos despejados

La jornada del lunes se presentará con cielos ligeramente nublados durante la mañana y la tarde, despejándose por completo hacia la noche. No se esperan lluvias en ningún momento del día. Las temperaturas experimentarán una variación típica, con una mínima de 20°C en la mañana, ascendiendo a un máximo de 30°C durante la tarde, para luego descender a 25°C en la noche.

Un aspecto relevante será la intensidad del viento, especialmente durante la primera mitad del día. En la mañana, se pronostican vientos del sureste con velocidades sostenidas entre 23 y 31 km/h, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, la intensidad disminuirá levemente, manteniendo dirección este, para amainar significativamente durante la noche, con vientos suaves del sureste.

Día martes 16: ascenso térmico notable y cambio en la intensidad del viento

El martes se inicia con un cielo completamente despejado durante la madrugada y la mañana, evolucionando a algo nublado por la tarde y parcialmente nublado en la noche. La probabilidad de precipitación permanece en cero. El fenómeno más destacado será el aumento considerable de la temperatura máxima, que alcanzará los 33°C durante la tarde, marcando un día caluroso. Las mínimas serán de 18°C en la madrugada y de 29°C en la noche.

El patrón de vientos sufrirá una variación significativa. La mañana presentará vientos moderados del sureste, similares a los del día anterior, con ráfagas que podrían ser fuertes, entre 51 y 59 km/h. Sin embargo, hacia la tarde, la intensidad disminuirá drásticamente a una brisa leve, para finalmente calmarse por completo durante la noche, con vientos casi en calma provenientes del suroeste.