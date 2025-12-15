Cómo está el Paso de Agua Negra este lunes 15 de diciembre

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, corredor correspondiente a la Ruta Nacional 150. Al día de la fecha, el cruce fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas.

En el comunicado oficial, las autoridades enfatizan una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a los usuarios que transiten por la ruta. Se insta a conducir con las luces bajas encendidas de forma permanente, respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos y extremar las precauciones durante todo el trayecto. Este llamado a la prudencia se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional que se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la zona, lo que puede implicar maquinaria en movimiento o desvíos temporales.

La publicación oficial incluye, además, un listado detallado de contactos de utilidad para quienes planifiquen utilizar este paso internacional. Entre los números de referencia se destacan el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes, y las líneas directas de la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan, encargada de la coordinación internacional.

Asimismo, se proporcionan los datos de contacto del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile), así como las guardias locales de la Gendarmería Nacional Argentina en los sectores de Las Flores y Jáchal, y la Dirección Nacional de Vialidad en San Juan. Para contingencias sanitarias, se recuerda la ubicación y el número de emergencias del Hospital Tomás Perón, ubicado en la localidad de Rodeo, departamento de Iglesia.

Finalmente, el informe incluye una guía práctica para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile, detallando los códigos de marcación necesarios tanto para contactar números fijos como teléfonos celulares en el país vecino.

Se recomienda a los viajeros consultar estos canales oficiales antes de emprender su recorrido para confirmar el estado de la travesía, considerando que las condiciones en los pasos de alta montaña están sujetas a cambios repentinos por factores meteorológicos u operativos.