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En Capital: habrá controles oftamológicos para niños y adolescentes

La Municipalidad de la Capital de San Juan realizará un operativo gratuito con controles oftalmológicos y gestión de anteojos para chicos de 6 a 17 años. 

POR REDACCIÓN

04 de abril de 2026
Jornada de atención integral con foco en la salud visual en Capital.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevará adelante un operativo gratuito de salud visual destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con el objetivo de facilitar el acceso a controles y a la tramitación de anteojos.

La actividad se desarrollará del 6 al 10 de abril en el CIC del Barrio Manantial, ubicado en Agustín Gómez 44 Oeste, en Trinidad. Durante esas jornadas, se realizarán controles oftalmológicos en el horario de 9 a 13, mientras que de 14 a 16 se recepcionarán recetas médicas para la fabricación de lentes.

El acceso será por orden de llegada y los interesados deberán presentar DNI para poder acceder a las prestaciones disponibles.

Además del servicio de salud visual, el operativo incluirá atención integral para todas las edades. Entre las prestaciones se encuentran controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, medicina de familia, test de ITS, odontología, salud mental y programas de prevención.

También se ofrecerán servicios vinculados a gestiones y trámites, como emisión de DNI, tarjeta SUBE, atención del programa 0800+CIDI y vacunación canina.

La iniciativa forma parte del programa “Ver para Ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, en conjunto con el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y el municipio capitalino.

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