La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevará adelante un operativo gratuito de salud visual destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con el objetivo de facilitar el acceso a controles y a la tramitación de anteojos.

La actividad se desarrollará del 6 al 10 de abril en el CIC del Barrio Manantial, ubicado en Agustín Gómez 44 Oeste, en Trinidad. Durante esas jornadas, se realizarán controles oftalmológicos en el horario de 9 a 13, mientras que de 14 a 16 se recepcionarán recetas médicas para la fabricación de lentes.

El acceso será por orden de llegada y los interesados deberán presentar DNI para poder acceder a las prestaciones disponibles.

Además del servicio de salud visual, el operativo incluirá atención integral para todas las edades. Entre las prestaciones se encuentran controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, medicina de familia, test de ITS, odontología, salud mental y programas de prevención.

También se ofrecerán servicios vinculados a gestiones y trámites, como emisión de DNI, tarjeta SUBE, atención del programa 0800+CIDI y vacunación canina.

La iniciativa forma parte del programa “Ver para Ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, en conjunto con el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y el municipio capitalino.