El Gobierno de San Juan informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado este sábado 4 de abril, permitiendo la circulación vehicular en un horario determinado.

Según precisaron desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el tránsito está autorizado entre las 08:00 y las 16:00 horas sobre la Ruta Nacional 150.

En este contexto, se solicitó a los conductores respetar las normas de seguridad vial durante todo el trayecto. Entre las principales recomendaciones, se destaca circular con luces bajas encendidas, mantener velocidades permitidas y extremar la precaución en zonas de montaña.

Además, se recordó que el estado del paso puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas, por lo que se recomienda consultar información actualizada antes de emprender viaje a través del sitio oficial habilitado por el Gobierno de San Juan.

Para quienes transiten por el corredor internacional, también se encuentran disponibles distintos canales de asistencia. Entre ellos, el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional y dependencias de Gendarmería Nacional ubicadas en la zona, así como contactos del Ministerio de Gobierno y el Consulado Argentino en Valparaíso para casos de emergencia.

De esta manera, el paso fronterizo se mantiene operativo en una jornada con condiciones habilitadas, bajo un esquema de circulación controlada y con recomendaciones vigentes para los usuarios.